要吐了！連鎖早餐店紅茶快喝完驚見「蠟筆、銀色夾」 店家急回應

台灣早餐店林立，不管學生或上班族都很習慣順路帶個三明治、紅茶路上吃，不過有民眾卻在享用完早餐才發現，紅茶杯內竟有蠟筆、夾子等異物，內側也被蠟筆畫出一道道痕跡，頓時崩潰「真的要吐了」，引發網友熱議，店家發現後也緊急回應。

原PO昨天（21日）Threas上驚怒發文，指出自己習慣在台南一間連鎖早餐店買早餐，然而每天都在喝的紅茶，今天喝到快見底時卻赫然發現有隻藍色短蠟筆和銀色小夾子，紙杯內側也被蠟筆畫出一條條雜亂的藍色痕跡，瞬間崩潰喊「真的要瘋掉了」，並表示心理很不舒服，想到就想吐。

網友見狀全傻眼，「天啊真的很離譜」、「誇張到爆，是不是不想開店了？」、「太瞎了，這都沒發現」、「好噁心」、「這真的有點離譜⋯這麼大根的東西店家看不見？是閉著眼嗎？」、「蠟筆有毒吧」、「上次還有人po別間有美工刀的」、「我以後喝飲料前都會搖一搖看有沒有東西了」、「現在杯子都不能用塑膠杯真的都不知道裡面有什麼」、「保留證據跟當地衛生局反應」。

有人推測異物出現原因，「很明顯是用文具桶裝飲料」、「看杯壁還有畫到痕跡，這杯應該是裝蠟筆的，被拿去裝紅茶」、「這看起來就像是有用杯子裝文具類，就不知道是放錯還是拿錯囉」、「個人猜測是因為忙，於是隨手一拿，好死不死拿到放筆跟小夾子的杯子拿去裝紅茶，根本沒看杯子裡的東西，下意識裝了就出去了」。

當事店家發現後，也緊急留言回應，「我們已立即展開內部調查，經查證是員工製餐流程不當以致疏忽造成，為表示歉意，我們會與您直接聯繫，了解更多細節並提供適當的補償」。