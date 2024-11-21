他怕長富貴包想買人體工學椅矯正駝背？ 網誇讚它好並推薦這品牌

一位本來就知道自己有輕微駝背的網友，想要矯正駝背，在Dcard以「人體工學椅真的能改變坐姿嗎？」為題，貼文請教其他有使用人體工學椅的人，認為這椅子對矯正駝背真的有效嗎？還希望知道有沒有椅子品牌或是種類可推薦的？

原PO表示自己日前去按摩，按摩阿姨說他的肩頸有輕微突起，同時也提醒他要改正坐姿和抬頭挺胸走路，不然老了會有「富貴包」。何謂富貴包？肩頸長期處於緊繃狀態，導致肌肉僵硬，頭部重心前傾，使得頸椎後方突出，脂肪和軟組織堆積。久而久之，就會使脖子變短、肩膀變厚，頸部後方長出突起的富貴包。除了不美觀，富貴包也會壓迫頸椎，甚至導致慢性頭痛。

原PO為了不要長富貴包，現在都會提醒自己走路要挺胸。另外還想買一張人體工學椅來矯正姿勢，但不知道有沒有效，想問曾使用過人體工學椅的人，它對矯正駝背真的有效嗎？

但也有人認為人體工學椅只是輔助，仍需靠正確坐姿、少低頭看3C產品才能矯正駝背，「駝背需要花時間去矯正，可以睡前背貼直牆壁練習挺胸」、「我個人是覺得有效，但沒坐椅子的時候還是要提醒自己維持正確姿勢，不然其實效果不大」、「路上很多老人家年輕駝背，老了背都抬不起來，背上凸一塊那就是很嚴重的富貴包，趁還有救可以多伸展，最重要的是保持良好的姿勢」。

至於要買哪個品牌的人體工學椅，不少網友推薦ARC，「不能說人體工學椅就不會讓你駝背，但一定能讓你的姿勢改善很多，椅子我推ARC的」、「我們公司全都是坐ARC，上班坐8小時也不太會腰痠背痛，夏天坐也不悶蠻透氣的（坐起來蠻舒服的，我個人覺得不悶），不過這很主觀還是實際坐過才會知道自己喜歡哪種」、「我現在是坐ARC的，它有兩段式前頂支撐的效果很不錯，頭枕也是可以獨立調整，可以去試坐看看」、「我雙11在momo上買了ARC，腰靠的地方蠻舒服的椅背、扶手、頭枕都能調， 滾輪也可以鎖定，坐上去有感覺肩膀挺很多但不會腰痠」。