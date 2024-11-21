北捷電扶梯兩側站滿人淪鄉下城市？兩派網友舌戰：文明第一步是排隊

你認同台北市捷運的手扶梯兩側皆可站立嗎？原PO在Dcard以「台北是不是鄉下？為什麼捷運要雙側站立？！」為題發文批評，台北捷運的手扶梯運行速度慢，現在又出現手扶梯兩側皆可站立的宣導，讓原PO直批，「似乎越來越鄉下城市」。貼文一出引起熱議。

有網友認可手扶梯兩側皆可站立，認為趕時間的人可以妥善規劃時間，「手扶梯本來就不可以走，急的話去爬樓梯」、「不會爬樓梯，或是自己時間安排好不要趕」、「我不懂的點是為什麼要為了20%趕時間的人，去犧牲80%的人一半的效率，不是只有趕時間的人的時間才是時間欸」、「根本沒人有義務要幫你自己個人解決趕時間的問題…瘋狂跳針沒樓梯是怎樣」、「兩側站立就是鄉下？留一側給趕路仔就是文明？你趕時間別人就應該禮讓你嗎？文明的第一步是『排隊』。兩側站立讓更台北進步」。

其他支持者也提到手扶梯單側站立造成運載量被浪費，「爬電梯，真的不會快到哪裡去，空空的時候就是浪費運載量，有些小站大家只排單邊，人會回堵到閘門口，很危險」、「邏輯上人潮爆滿的時候站兩側疏通一定比較快啊，常常下班看一群人右側排隊超好笑，我懶得走路，所以搭手扶梯，同時我也不想浪費時間看左邊空著、右邊卻一堆人排隊」。

有反對手扶梯雙側站立者反駁，「趕時間提早出門：就是因為這次沒辦法提早出門才會趕時間；趕時間走樓梯：試問出同樣的力，走樓梯跟走電扶梯哪個比較快？那為什麼不叫不趕時間的人去走樓梯或搭電梯」、「前幾天在北車手扶梯右側有一個婆婆沒站穩往後倒，但幸好後面的人反應夠快，站到左邊撐著他，如果今天是兩邊都站滿可能就要倒一堆了，雖然發生這種事情的機率不高，但也是種安全性問題，兩邊站滿人如果有發生什麼狀況，是沒有閃避空間的」、「遇過台鐵誤點，剩5分鐘得上高鐵的狀況，也遇過路上大塞車臨時改搭捷運，這時我會很感謝讓出左邊電扶梯的人；相反，我也願意在不趕時間的時候犧牲我的時間在右側排隊」、「又不是每個出入口都有樓梯」、「趕時間我也想爬樓梯啊，問題是有些出口就沒有樓梯，是要爬什麼」。

也有網友抱怨台北捷運的手扶梯很慢，「要兩邊都站可以速度可以快一點嗎？下個手扶梯要2分鐘」、「台灣捷運的電扶梯慢得跟烏龜一樣」、「開放兩邊站的話，真的建議北捷調快手扶梯速度，不然看兩排排長龍時真的內心有翻白眼」、「兩側皆可站然後不要走動，扶梯提速感覺也不錯，整體疏散速度變好，也避免掉走動推擠的危險」。