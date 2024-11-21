長官個個牛鬼蛇神？ 網揭金山公部門病態日常：看身心科很常見

日前一名網友在社交平台坦言對近期的北分署公務員疑似霸凌案相當感傷，更透露自己來到新北市金山區後，開始認識公教職的世界，發現不被長官討厭比會做事重要，而且遇到不好的長官致身心出狀況也相當常見，更直言工作環境「病態」。

原PO在Threads上發文表示，自己誤打誤撞來到金山，對公教職的世界有了初步認識，而原PO觀察，工作環境中好像每個人都很認真，但他也認為學會推託工作才不會太辛苦。原PO更指出，不被長官討厭比起只會做事，能過上更好的日子，因為不被長官討厭，時間久了薪水就會自然升高；有工作能力卻不受長官喜歡，反而會有更多工作扛肩上。

原PO補充，遇到不好的長官，導致身心狀況惡化需要就醫的情況屢見不鮮，文末原PO感嘆，「大概就是一個這麼病態的世界，願世界一切安好」。

有網友憶起2020年金山區公所臉書小編陳嘉緯猝死案，「體制一直都是很大問題啊，文官考核制度是看長官高興不高興，那當然整個體制就會走這種奇怪的方向，我比較有印象是之前新北市金山區公所小編猝死，得年29歲」、「金山小編壓榨致死事件，約聘人員=壓榨工具」。

此外，也有公務員網友分享職場生存之道，「在公部門抽一個『好長官』的籤比什麼都重要」、「目前做了10年之久的心得就是凡事都不要太認真，就是太負責任了才會生病，一旦心裡放寬標準之後就會比較好過，領薪水只做合理範圍的事。被長官莫名其妙遷怒，也學著不要馬上檢討自己，照顧自己的心比較重要」、「在公職，就是要比長官兇，只要你不在乎考績就沒有人能拿你怎麼樣」。