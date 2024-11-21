宛如廢墟！士林捷運站頂加僅租1萬元 網見照片驚呼：是應徵打掃阿姨？

有一名女網友在社群平台「Threads」上貼出一組照片並發文表示，她在591出租網站上面看到一間14坪的頂加出租房，靠近士林捷運站，租金僅需1萬元。查看照片後驚「會不會太猛…」，整間屋子堆滿雜物垃圾髒亂不堪，宛如廢墟一般，讓她不禁喊「誰敢住啊！」，照片一曝光，立即引發網友熱議，紛紛驚呼：「哇賽！這個是鬼屋吧？」

原PO表示，她在591租屋網站上，發現在士林捷運站附近有一間2房1廳1衛的頂加物件，離士林捷運站僅短短55公尺，可開伙還能養寵物，月租只要1萬元，覺得相當便宜，但附註「環境需要自行清潔丟棄」，她查閱照片後嚇了一跳，驚喊「會不會太猛…」，光是處理廢棄物恐怕就花費破萬。從照片中可見，客廳滿是垃圾連走的空間都沒有，廁所洗手台堆滿瓶罐，整間髒亂不堪，馬桶上還有明顯的污漬，讓人看了覺得毛毛的。

照片曝光後，立刻掀起網友們躁動，紛紛留言「鬼屋嗎？」、「網頁裡還有影片，好可怕」、「我是要租房，不是應徵打掃阿姨欸」、「這個需要的是清潔隊」、「這個徵的不是租客，而是便宜清潔工欸」、「用看的就覺得皮膚發癢」。

此外，還有不少網友覺得「這連一萬的價值都沒有，房東算盤是不是打得太好」、「貴的時候廢棄物一車就快一萬，這裡肯定不只一車，清完房東直接收回去說要自己住」、「很過分的是房客整理完，房東馬上說兒子要住，就收回來」、「把租客當盤子」、 「太扯，這種房東不能檢舉嗎？」。

不過，也有網友開玩笑地說「颱風剛過的景象，哈哈」、「這叫末日風格」、「主打廢墟風，少見的裝潢」、「請問這是偷哪部災難片電影的造景？」、「月租一萬是他給你嗎？」、「這樣算附傢俱嗎？凶宅還比這個乾淨」。