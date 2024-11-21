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不是珍奶！愛上台灣特色速食 日男求展店：從未體驗過的組合

聯合新聞網／ 綜合報導
頂呱呱招牌單品呱呱包被日籍男愛上，表示從未體驗過炸雞皮和糯米炒飯的組合，很這種口感和調味，並許願日本也能展店。 圖／頂呱呱提供
頂呱呱招牌單品呱呱包被日籍男愛上，表示從未體驗過炸雞皮和糯米炒飯的組合，很這種口感和調味，並許願日本也能展店。 圖／頂呱呱提供

一名台灣女孩日前在Threads上透露，來台灣遊玩的日本男友，被問到在台灣最喜歡吃的東西時，竟秒回答出第一名是她在登機前順手買的頂呱呱「呱呱包」，男友表示因為從未吃過炸雞皮配鹹香糯米的組合，讓他愛上這種新口感和調味，並許願頂呱呱在日本展店。

台灣美食如珍珠奶茶等等，都讓許多外國人難以忘懷箇中滋味，但原po的日本男友點名最愛吃的是頂呱呱的呱呱包，並大誇「TKKの揚げおこわ（頂呱呱的炸糯米飯）」真好吃，指出「炸得脆脆的雞皮，配上裡面鹹香的糯米，是在日本沒體驗過的組合，很愛這個口感跟調味」。由於目前頂呱呱尚未在日本展店，日本男友也為此許願頂呱呱早日赴日本設店。

男友的回答讓原po大感意外，po文後也引來眾多網友的共鳴，「我第一次吃到也是驚為天人，直到我知道那竟然是雞脖子的皮」、「頂呱呱也只有呱呱包了」、「強烈希望來日本展店！我買爆你！」、「牙籤那塊真的是呱呱包的精華，可惜一隻呱呱包只有兩塊這種部位」、「呱呱包真的平常不怎麼樣，但偶爾突然嘴饞起來就滿地圖找TKK」。

目前桃園國際機場和台北松山機場都有頂呱呱的分店，方便旅客在登機或離境、入境時購買享用，國外則包括美國和中國大陸都設有分店。有網友透露，原本頂呱呱預計在疫情前要到日本展店，但隨著疫情升溫便無疾而終。

由 @isabellathatgirll 發佈
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日本 美食 頂呱呱

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