放20年增值了嗎？大戶收藏2千張「光學電話卡」 驚人退費金額曝光

家裡還有早期未使用完的電話卡嗎？千萬別丟！台灣在1976年初引進的「卡式電話機」，必須使用「光學電話卡」才能撥號，是採在表面塗層刻痕記錄卡片餘額。近日有人將珍藏20年的電話話拿去退費，事件曝光引發熱議。

一位在電信門市工作的女網友在「Threads」發文寫道，近日門市來了一個大戶，拿了2000多張十幾年前的電話卡要來退費，全都是全新未使用過，因數量太過龐大，她花了兩天的作業時間才處理完畢，總共退款20多萬元。

原PO好奇問了原因，當事人表示因為先生的喜好就是收藏，以為電話卡未來能增值，就到處收刮各種圖案的電話卡，結果是讓人失望的，勸先生拿去退費也屢遭拒絕。最後，當事人說：「這些東西如果留給小孩，可能他們還覺得是垃圾，不如拿去門市退錢」，才終於說動先生，願將珍藏20年的電話卡「割愛」。

貼文曝光引網友熱議，「居然表面沒氧化厲害」、「我有找到好幾張說，竟然能退」、「沒有時效喔？」、「二十多萬十多年前，如果是買台積電，現在應該可換回三四佰萬吧」、「看這個圖案，蒐藏時間大概在『後十三寶』時間，距今應該已經超過20年了」。

還有同業留言，「你也在中華電信門市嗎？15年前我也待過，什麼客人都會有，但這個大戶是第一次到，真的很耗時」、「我以為只有我那家門市會退大量公話卡」、「我們這有一個定期拿來退錢的人，東西都不知道從何而來」。

根據《報時光》報導，台灣於1984年推展瑞士的光學卡式公話服務，從歐洲引進卡式電話機，電話卡分為100及200兩種面額，市面還出現電話卡製作機，可將喜歡的圖案轉印自製電話卡，也常被做為股東會的紀念品。

後來，因為卡式電話機易被「矇騙」，成本也較高，1988年交通部推動以「智慧型IC卡公共電話機」逐步淘汰投幣式及光學卡話機，直至2007年底，全面停用光學卡話機。