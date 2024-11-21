快訊

12強Live／5局下王志煊接替黃子鵬無失分 中華隊仍0：2落後委內瑞拉

12強賽／悍將有眼光！中華隊前4局遭羅戈好投壓制

獨／謝宜容引道德經「上善若水」…藍委：員工都皮皮剉 必須錄音自保

放20年增值了嗎？大戶收藏2千張「光學電話卡」 驚人退費金額曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
80、90年代光學電話卡在台灣十分普遍。圖／聯合報系資料照
80、90年代光學電話卡在台灣十分普遍。圖／聯合報系資料照

家裡還有早期未使用完的電話卡嗎？千萬別丟！台灣在1976年初引進的「卡式電話機」，必須使用「光學電話卡」才能撥號，是採在表面塗層刻痕記錄卡片餘額。近日有人將珍藏20年的電話話拿去退費，事件曝光引發熱議。

一位在電信門市工作的女網友在「Threads」發文寫道，近日門市來了一個大戶，拿了2000多張十幾年前的電話卡要來退費，全都是全新未使用過，因數量太過龐大，她花了兩天的作業時間才處理完畢，總共退款20多萬元。

原PO好奇問了原因，當事人表示因為先生的喜好就是收藏，以為電話卡未來能增值，就到處收刮各種圖案的電話卡，結果是讓人失望的，勸先生拿去退費也屢遭拒絕。最後，當事人說：「這些東西如果留給小孩，可能他們還覺得是垃圾，不如拿去門市退錢」，才終於說動先生，願將珍藏20年的電話卡「割愛」。

貼文曝光引網友熱議，「居然表面沒氧化厲害」、「我有找到好幾張說，竟然能退」、「沒有時效喔？」、「二十多萬十多年前，如果是買台積電，現在應該可換回三四佰萬吧」、「看這個圖案，蒐藏時間大概在『後十三寶』時間，距今應該已經超過20年了」。

還有同業留言，「你也在中華電信門市嗎？15年前我也待過，什麼客人都會有，但這個大戶是第一次到，真的很耗時」、「我以為只有我那家門市會退大量公話卡」、「我們這有一個定期拿來退錢的人，東西都不知道從何而來」。

根據《報時光》報導，台灣於1984年推展瑞士的光學卡式公話服務，從歐洲引進卡式電話機，電話卡分為100及200兩種面額，市面還出現電話卡製作機，可將喜歡的圖案轉印自製電話卡，也常被做為股東會的紀念品。

後來，因為卡式電話機易被「矇騙」，成本也較高，1988年交通部推動以「智慧型IC卡公共電話機」逐步淘汰投幣式及光學卡話機，直至2007年底，全面停用光學卡話機。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

公共電話

延伸閱讀

時代的眼淚！老牌速食店海外紅過麥當勞 「全台剩1家」原因曝

情侶到遊樂園鬼屋玩「男友秒棄權」 女友一聽背後原因嚇得毛骨悚然

孫女住院想喝奶茶！不識字阿嬤拿「封口膜」一家一家找 惹哭眾網友

相關新聞

放20年增值了嗎？大戶收藏2千張「光學電話卡」 驚人退費金額曝光

家裡還有早期未使用完的電話卡嗎？千萬別丟！台灣在1976年初引進的「卡式電話機」，必須使用「光學電話卡」才能撥號，是採在表面塗層刻痕記錄卡片餘額。近日有人將珍藏20年的電話話拿去退費，事件曝光引發熱議。

大巨蛋12強球賽散場 Cheap直擊「1亂象」超想吐：根本罰不到

百萬網紅Cheap日前到台北大巨蛋觀看世界12強棒球賽，散場後發現不少癮君子在非吸菸區抽菸，甚至還有人沿路邊走邊抽，導致其他走在後面的民眾只能一直聞菸味，不禁感嘆「全區禁菸，等於是全面抽菸」，簡直堵不如疏，倒不如學日本蓋吸菸室，讓癮君子可以有專屬的吸菸區。

AIT職員女兒在台求學「帶萬金油抗體罰」 指亞洲1觀念國外行不通

一名台美混血女孩塔拉（Tara），日前分享在台灣的求學經驗，國中就讀私立學校很常被體罰，因此她每天帶萬金油上學，來減輕被打後的疼痛，並提到亞洲長輩有一個觀念，在國外行不通，反而還會被人踩在腳底下...

雙11買到荷包空…她分享「全聯省錢吃法」 過來人曝更強妙招

不少人在剛過去的雙十一購物節爽買了一波，代價則是要精打細算，努力撐到月底發工資。近日有網友發文分享她的省錢吃飯方式，引來不少網友留言。

台灣特產？老外愛丟垃圾喊「浪漫」 一票台人崩潰：超級麻煩

一名來自烏克蘭的男子柯羅，分享自己好喜歡在台灣丟垃圾，不僅能聽到垃圾車的音樂，還可以在等待的時間跟鄰居互動覺得很浪漫，沒想到卻讓一票台灣人崩潰...

因一點無安全感…妹子好奇「內衣褲會買成套」？過來人吐真心話

妳的內衣是成套的嗎？一名女網友分享，近期購買內衣時，被店員詢問是否要買成套的內衣褲，讓她相當好奇大家的選擇？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。