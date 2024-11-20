大巨蛋12強球賽散場 Cheap直擊「1亂象」超想吐：根本罰不到

百萬網紅Cheap日前到台北大巨蛋觀看世界12強棒球賽，散場後發現不少癮君子在非吸菸區抽菸，甚至還有人沿路邊走邊抽，導致其他走在後面的民眾只能一直聞菸味，不禁感嘆「全區禁菸，等於是全面抽菸」，簡直堵不如疏，倒不如學日本蓋吸菸室，讓癮君子可以有專屬的吸菸區。

Cheap在臉書發文表示，幾天前到台北大巨蛋看棒球賽，散場時人超多，有人邊走路邊抽菸，導致跟在後方的群眾只能「一路屁股後面聞」，直呼「嘔嘔嘔嘔」令人想吐。

接著，Cheap又看到一群癮君子站在角落抽菸，不顧一旁貼著禁菸標誌，「仔細想想這些菸仔也是可憐，台灣好像就沒有明確的吸菸區」。Cheap接著說，日本抽菸的人更多，但是當地都有設立吸菸區，也就是蓋一個玻璃屋，讓癮君子在裡面抽菸，「所以路上幾乎沒人吸菸，也不像台灣滿地菸蒂」。

Cheap表示，「台灣厲害的是什麼都罰，但都罰不到，全區禁菸，等於是全面抽菸」。他建議政府「堵不如疏」，理由是國家實施全面禁菸看起來很美好，現實根本不可能做到，「你要抓也抓不到，難道你要打給環保局？」倒不如向日本學習蓋吸菸室，而非又跟禁行機車一樣，「不想管理就直接禁止」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康