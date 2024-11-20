快訊

香港47人案的國安法重判後，黎智英今出庭應訊辯解

又見職場霸凌？疾管署爆有土皇帝組長 羅一鈞回應了

餵浪貓竟收到禮物！女子「當場起飛」網笑翻：要確定牠是來報恩的欸？

雙11買到荷包空…她分享「全聯省錢吃法」 過來人曝更強妙招

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友發文分享她的省錢吃飯方式，引來不少網友留言。圖／ingimage
近日有網友發文分享她的省錢吃飯方式，引來不少網友留言。圖／ingimage

不少人在剛過去的雙十一購物節爽買了一波，代價則是要精打細算，努力撐到月底發工資。近日有網友發文分享她的省錢吃飯方式，引來不少網友留言。

原PO在Dcard發文，表示自己在雙十一花了不少錢，於是計畫從餐費下手，要「精打細算」地活下去。

原PO表示自己打算通過不喝手搖飲和早餐晚餐自煮的方式省錢，她會到全聯購買食材回家煮，比較省錢也更健康。此外，她發現全聯偶爾有一些便宜的「寶貝」，有撿到便宜就會像尋寶一樣使人開心。

原PO這次去全聯買了青江菜、雞蛋、麵條和馬鈴薯，並表示蒸馬鈴薯沾鹽巴雖然「感覺很窮酸」，但好吃又很有飽腹感。而她這次發現的便宜「寶貝」是金蘭拌醬，本來一罐60元，現在第二件有五折。

原PO還分享自己的省錢菜單就是煮麵再加幾片菜，這次多了拌醬跟馬鈴薯應該更好吃，希望能「平安度過」這個月。

文章引來不少網友分享自己的省錢吃法，「買油雞胸，有空去市場買喜歡的菜，油雞胸撕開加入燙好的菜和胡椒粉等於鹽水雞，分裝可以吃兩三餐」、「雞胸肉很好用！泡濃鹽水15分鐘，煮水加鹽巴，水滾丟肉下去等它再滾起來的時候直接關火，悶15分鐘，撕成一絲絲的雞絲拿去冰，要吃的時候加醬油跟白飯。我兩片雞胸通常可以吃3-4次雞肉飯」、「熟食區有賣豆干絲，可以分兩餐吃補蛋白質，關鍵是超好吃」。

有網友建議原PO利用特價活動，「比較想省錢建議可以從全聯惜福著手」、「我都去全聯專買特價的，有時候雞胸肉也有特價就會買，菜也會特價」。

也有網友建議原PO去菜市場，「去找菜市場，我都去菜市場買一百塊的肉加一大包25塊的地瓜葉（地瓜葉常常會再更便宜）再買一盒蛋，不用兩百塊妳就可以吃三餐到4餐」、「其實如果願意早起，妳周末去傳統市場看看，去那邊才會省又飽唷」。

Dcard 傳統市場 全聯 省錢 雞肉飯

延伸閱讀

好嫉妒！雷包同事「另有高就」她不爽想爆料 網全炸鍋反轟

新人遭冷凍…發呆一個月還不離職她嘆「也是很厲害」 網：根本爽缺

只因沒預約…她抱怨突然牙痛無法看診 業內人現身解釋、大醫院有急診

逛全聯挖到寶！他激推1款泡麵「滿滿日本味」 網勸刪文：別害我買不到

相關新聞

AIT職員女兒在台求學「帶萬金油抗體罰」 指亞洲1觀念國外行不通

一名台美混血女孩塔拉（Tara），日前分享在台灣的求學經驗，國中就讀私立學校很常被體罰，因此她每天帶萬金油上學，來減輕被打後的疼痛，並提到亞洲長輩有一個觀念，在國外行不通，反而還會被人踩在腳底下...

雙11買到荷包空…她分享「全聯省錢吃法」 過來人曝更強妙招

不少人在剛過去的雙十一購物節爽買了一波，代價則是要精打細算，努力撐到月底發工資。近日有網友發文分享她的省錢吃飯方式，引來不少網友留言。

台灣特產？老外愛丟垃圾喊「浪漫」 一票台人崩潰：超級麻煩

一名來自烏克蘭的男子柯羅，分享自己好喜歡在台灣丟垃圾，不僅能聽到垃圾車的音樂，還可以在等待的時間跟鄰居互動覺得很浪漫，沒想到卻讓一票台灣人崩潰...

因一點無安全感…妹子好奇「內衣褲會買成套」？過來人吐真心話

妳的內衣是成套的嗎？一名女網友分享，近期購買內衣時，被店員詢問是否要買成套的內衣褲，讓她相當好奇大家的選擇？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

南韓觀光客早餐直衝西門町「24小時營業老店」 老饕大讚：很懂吃

許多觀光客都會來台灣品嚐道地小吃，一名網友分享，萬華一間營業24小時的麵店，一早就有不少南韓人在店內吃早餐，讓他大讚「很懂吃！」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

左側不能站？捷運手扶梯「兩側都有人」直接擠過去 網嘆這點素質差

台北捷運在上個月底加強宣導「電扶梯兩側都可站立」，不過許多乘客仍維持站右側的習慣。日前有位網友表示，他看到路人站在左側手扶梯，被其他乘客要求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。