雙11買到荷包空…她分享「全聯省錢吃法」 過來人曝更強妙招

不少人在剛過去的雙十一購物節爽買了一波，代價則是要精打細算，努力撐到月底發工資。近日有網友發文分享她的省錢吃飯方式，引來不少網友留言。

原PO在Dcard發文，表示自己在雙十一花了不少錢，於是計畫從餐費下手，要「精打細算」地活下去。

原PO表示自己打算通過不喝手搖飲和早餐晚餐自煮的方式省錢，她會到全聯購買食材回家煮，比較省錢也更健康。此外，她發現全聯偶爾有一些便宜的「寶貝」，有撿到便宜就會像尋寶一樣使人開心。

原PO這次去全聯買了青江菜、雞蛋、麵條和馬鈴薯，並表示蒸馬鈴薯沾鹽巴雖然「感覺很窮酸」，但好吃又很有飽腹感。而她這次發現的便宜「寶貝」是金蘭拌醬，本來一罐60元，現在第二件有五折。

原PO還分享自己的省錢菜單就是煮麵再加幾片菜，這次多了拌醬跟馬鈴薯應該更好吃，希望能「平安度過」這個月。

文章引來不少網友分享自己的省錢吃法，「買油雞胸，有空去市場買喜歡的菜，油雞胸撕開加入燙好的菜和胡椒粉等於鹽水雞，分裝可以吃兩三餐」、「雞胸肉很好用！泡濃鹽水15分鐘，煮水加鹽巴，水滾丟肉下去等它再滾起來的時候直接關火，悶15分鐘，撕成一絲絲的雞絲拿去冰，要吃的時候加醬油跟白飯。我兩片雞胸通常可以吃3-4次雞肉飯」、「熟食區有賣豆干絲，可以分兩餐吃補蛋白質，關鍵是超好吃」。

有網友建議原PO利用特價活動，「比較想省錢建議可以從全聯惜福著手」、「我都去全聯專買特價的，有時候雞胸肉也有特價就會買，菜也會特價」。

也有網友建議原PO去菜市場，「去找菜市場，我都去菜市場買一百塊的肉加一大包25塊的地瓜葉（地瓜葉常常會再更便宜）再買一盒蛋，不用兩百塊妳就可以吃三餐到4餐」、「其實如果願意早起，妳周末去傳統市場看看，去那邊才會省又飽唷」。