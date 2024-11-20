台灣特產？老外愛丟垃圾喊「浪漫」 一票台人崩潰：超級麻煩

一名來自烏克蘭的男子柯羅，分享自己好喜歡在台灣丟垃圾，不僅能聽到垃圾車的音樂，還可以在等待的時間跟鄰居互動覺得很浪漫，沒想到卻讓一票台灣人崩潰直呼「超討厭丟垃圾」。

柯羅在threads上發文，他表示「好喜歡在台灣丟垃圾」，每次聽到垃圾車的音樂都會讓他覺得很開心，他認為這是一項特別的活動，因為在等垃圾車時，他可以和鄰居聊天、討論生活和最近的消息，甚至覺得還有一點「浪漫的感覺」，並好奇其他人是否也覺得在台灣丟垃圾比在其他國家更有趣、更好玩呢？

文章曝光，網友們超崩潰，「我超討厭丟垃圾，壓力很大欸，垃圾車來的時候邊開大家邊丟，大家一窩蜂往前丟，我永遠搶不到丟的時機點」、「全台灣可能只有你喜歡倒垃圾」、「一點都不好玩，追垃圾車很煩」、「超討厭等待追垃圾車的時段，之前為了等垃圾車還出現垃圾車幻聽」。

留言發現不少外國人，也對台灣的垃圾車很感興趣，「垃圾車是台灣特產了，我泰國老婆也很愛」、「我家這隻也是耶，對台灣的垃圾車謎之喜愛」、「補習班的英文外師說，他剛來台灣第一次聽到垃圾車的音樂超開心，因為《給愛麗絲》在他的國家是冰淇淋車的音樂，所以他很興奮地衝下去想要買冰淇淋，結果發現是垃圾車」。