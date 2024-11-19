因一點無安全感…妹子好奇「內衣褲會買成套」？過來人吐真心話

妳的內衣是成套的嗎？一名女網友分享，近期購買內衣時，被店員詢問是否要買成套的內衣褲？讓她相當好奇大家的選擇？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「內衣褲會成套嗎？」為題，指出近期購買內衣時，被店員問到「是否要買成套的內衣褲？」，因為從小習慣穿菜市場買的彈力內褲，之前也穿過成套的內褲，覺得有點鬆鬆，不太有安全感，好奇發問「大家內衣褲都是穿成套的嗎？」。

貼文一出後，多數女網友都表示「不會，反正別人也看不到自己舒服最重要，即使去男友家也不會穿成套，反正很快就不在身上了」、「好穿的內衣，內褲不一定好穿，還有內褲汰換頻率高，硬要穿整套很麻煩」、「我也超愛夜市內褲！3件100那種，超好穿、超舒服啊」、「不會成套，頂多同色系，內褲的耗損比內衣快，自己舒服最重要啦」、「成套的內褲都超難穿」。

不過，也有部分女網友有不同看法，指出「如果我有錢買好幾套成套的，我也會天天穿成套，不過穿小可愛當內衣後就沒這個問題了」、「平時沒有要幹嘛也喜歡穿彈力內褲，很有安全感，但如果跟男友去外縣市過夜就會特別穿一下成套的」。