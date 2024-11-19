南韓觀光客早餐直衝西門町「24小時營業老店」 老饕大讚：很懂吃

許多觀光客都會來台灣品嚐道地小吃，一名網友分享，萬華一間營業24小時的麵店，一早就有不少南韓人在店內吃早餐，讓他大讚「很懂吃！」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」PO出一張照片，是一塊豬腳，配上招牌配菜滷豆腐、半熟荷包蛋和少許小黃瓜片，直言「這是觀光客吃的早餐，整間店裡都是韓國人，太懂吃了吧」。原來這家店是位於內江街上超過60年的老店「西門麵店」。

貼文一出後，多數網友都表示「太會找店了吧！這家很好吃」、「韓國人客很懂吃」、「豬腳飯必吃」、「內行欸！」、「這家真的很好吃」、「一吃就知道是韓國人會喜歡的口味」、「太會吃惹吧～好厲害」。

西門麵店已經是台灣60年的老店，除了周日公休外，其他天都是24小時營業，近幾年吸引不少外國觀光客，銷魂豬腳飯、滷味、牛肉麵都是熱門品項。