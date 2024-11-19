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「到底在跩什麼？」台灣拉麵沒特色又貴 過來人揭背後原因

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期到日本旅遊後，發現台灣的拉麵不僅沒特色，價格還相當昂貴，讓他怒批「到底在跩什麼？」示意圖／Ingimage
一名網友分享，近期到日本旅遊後，發現台灣的拉麵不僅沒特色，價格還相當昂貴，讓他怒批「到底在跩什麼？」示意圖／Ingimage

台灣有不少拉麵店，用餐時間總是大排長龍。一名網友分享，近期到日本旅遊後，發現台灣的拉麵不僅沒特色，價格還相當昂貴，讓他怒批「到底在跩什麼？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「奇怪為什麼台灣的拉麵這麼跩這麼貴？」為題，指出近期到日本北海道旅遊，才發現日本的拉麵便宜又好吃，甚至還可以自己加蒜頭，一碗約206~248元，反觀台灣的拉麵不但沒特色，價格又很貴，怒批「還有亂七八糟的濃湯口味，有沒有台灣人裝逼過頭的八卦？」。

貼文一出後，多數網友都表示「台灣盤子多，不知道物價」、學乖了直接來日本吃就好」、「騙騙沒出國的人XD」、「南應大附近有一間貴到哭，叉燒只有一片」、「台灣拉麵只學了日本半套，態度那半套」、「比一堆牛肉麵還貴好嗎」。

不過，也有部分網友認為台灣是貴在店租，指出「日本房租就便宜，台灣的價格大部份都繳給房東」、「拉麵店做起來→房東漲租→拉麵變貴」、「店租、人事成本啊，都要算」。

台灣 房東 拉麵 日本

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