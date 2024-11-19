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左側不能站？捷運手扶梯「兩側都有人」直接擠過去 網嘆這點素質差

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友認為手扶梯兩側皆可站立，但很多用路人為了趕時間，會直接將別人擠開。圖為江子翠捷運站。聯合報系資料照
一名網友認為手扶梯兩側皆可站立，但很多用路人為了趕時間，會直接將別人擠開。圖為江子翠捷運站。聯合報系資料照

北捷運在上個月底加強宣導「電扶梯兩側都可站立」，不過許多乘客仍維持站右側的習慣。日前有位網友表示，他看到路人站在左側手扶梯，被其他乘客要求「借過」，而且還從手扶梯中間直接擠過去，讓原PO直呼「民眾安全意識普遍不足」。

一名網友在Threads發文表示，他每天早上搭捷運板南線時，都會發生一樣的事件，就是明明「穿越區」、「手扶梯兩側皆可站立」的標示很清楚，但有人會因為趕時間，犧牲大家的安全。

原PO指出，今天他看到路人站在手扶梯左側，被其他人要求「借過」，站左側的民眾回應「這側不是可以站立嗎？」結果其他人直接在「兩側手扶梯都有人」的情況下，什麼都沒回應就從中間擠過去，讓原PO直呼「震驚到我了！台灣捷運雖然大致上都很好，但民眾安全意識普遍不足」。

文章曝光後，許多網友回應「我覺得捷運現在看起來引起對立，因為會故意擠的人就是覺得站左側是故意的」、「如果左邊空下來要讓人家走，大家為什麼不走樓梯就好？」、「台灣一堆勞碌命的人，要你兩邊都可以站立，偏偏要在左側急行」。

也有網友反駁「站兩側真的沒有比較安全」、「習慣要改很難，日本也是宣導到現在，但多數人還是習慣站一邊」、「跟電扶梯沒有關係，都說借過了，還要造成別人不便，本來就只是可不可以的問題，有什麼好爭論的？還要上綱到安全意識不足？」

北捷 捷運

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