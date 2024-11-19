Subway新產品賣太貴？他嫌價格突破天花板 網友卻因1理由埋單

速食餐廳因為方便又能快速填飽肚子，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享連鎖速食餐廳Subway推出新餐點，不過價格卻相當不親民，讓他直言「Subway敢賣這麼貴，底氣是什麼？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「Subway敢賣這麼貴，底氣是什麼？」為題，指出Subway的招牌為厚切嫩牛，12吋價格為249元，因為價格較高，讓許多人已經改吃隔壁麥當勞。不過Subway近期推出新餐點「起司香蒜嫩牛」，12吋價格為330元，讓他不解為何可以賣這麼貴？

貼文一出後，不少網友都表示「營養又健康啊」、「營養成分不錯，有機會就會吃一下」、「營養好吃，健身最愛」、「我蠻常吃的，營養素算平衡又不難吃」、「就吃『感覺健康』的啊」、「我想吃菜」、「健康又吃得飽，台灣這價位有對手？」。

不過，也有部分網友認為價格太高，紛紛表示「真的貴，不然我應該會常吃」、「底氣是台灣人有錢」、「只是真的太貴，吃不起」、「現在不但麵包變瘦，菜還抓超少，我是越來越不想買」。