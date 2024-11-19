她狂塞「10字紙條」在機車置物籃…騎士氣炸 兩派網友掀論戰

你停機車時會立中柱嗎？一名網友分享，從大學以來，只要看到路邊有機車不立中柱，就會寫下10字紙條提醒對方，自稱是「中柱警察」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，自己從大學時期開始，只要在路上看到停好的機車沒有立中柱，就會寫下「不會立中柱，就不要停車」10字紙條，塞在機車置物籃提醒對方，自稱是「中柱警察」。

貼文一出後，不少網友都表示「朋友們看到了嗎，停車立中柱，然後後座踏板要記得收」、「真的拜託各位在小小停車格下都立中柱，因為在左右被夾攻都有機車的情況下，真的會牽不出來」、「為什麼那些說立不起中柱的人，在買車的時候不先試試看，立得起來再買不行嗎？」、「真的不懂為什麼不立中柱？而且每次車子龍頭幾乎有一半在我車這邊，還找不到車主」。

此外，也有部分網友持相反意見，指出「側柱才是停車柱，中柱是維修柱，麻煩搞清楚」、「可是我的車只有側柱怎麼辦？」、「沒騎過Gogoro不要說別人不會用中柱」、「不行欸Gogoro是真的很難立，每立必失敗車還會往另一邊倒，腿上被撞到都瘀青不敢立了」、「有些女生是真的沒力立中柱，有些還要請人幫忙立」、「為什麼要製造垃圾寫字條」。