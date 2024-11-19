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不只沖繩！國人最愛去日本哪裡？網點名2地區「以為還在台灣」

聯合新聞網／ 綜合報導
日本旅遊示意圖，此為銀山溫泉。圖／pakutaso
日本旅遊示意圖，此為銀山溫泉。圖／pakutaso

台灣人偏好赴日旅遊，但最愛去日本哪一區呢？有網友好奇發問，不計京都清水寺這種全世界旅客都會去的景點，日本有沒有哪個地方「台灣遊客特別多」？許多人認為，台灣人密度最高的首推沖繩、東北，此外茨城因有虎航直飛，台灣人也相當多。

原PO在PTT上以「台灣遊客特別愛去日本哪裡」為題發問，指出台灣人似乎特別愛去立山黑部、銀山溫泉等地方，好奇日本有沒有哪個景點是台灣遊客特別多、大部分都是台灣人的？

發文吸引不少人踴躍回答，一致認為沖繩與東北是台灣人比例最高的地方，「沖繩到處都是台灣人」、「沖繩，真心不騙」、「國際通跟在台北沒兩樣」、「國際通的燒肉店我以為店員才是外國人」、「東北，除了當地人就是台灣人」、「東北，奧入瀬溪根本變阿里山」、「東北吧，之前在八戶車站看到統計台灣人觀光人數遙遙領先啊」、「藏王溫泉還有歡迎台灣遊客的立牌」、「茨城，當地的電視台還報導這現象，主要是虎航有開航的關係」、「茨城上次去還有機場的人舉著歡迎光臨茨城縣（繁體）的牌子，入關檢查也都會說中文，害我以為還在台灣」。

也有人認為台灣人愛「秘境」，連一些冷門地區，也容易遇到台灣人，「山陽四國旅客少但是台灣人比例超高」、「山陰山陽也是，只要不是熱門景點，遇到台灣人機率都特高」、「我至少兩次在日本山頂（旭岳、槍岳）要找人拍照，英文開口後發現對方是台灣人」、「一般觀光客不愛去的地方，台灣人很喜歡踩點」、「應該問那裡台灣人不愛去吧」。

台灣人 日本 沖繩 溫泉

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