他見夜市立牌「告敏晨」超困惑 網笑揭答案：用台語發音就知

台灣人愛玩「諧音哏」，除了日常對話外，新聞標題、廣告文案甚至店家招牌，都不難發現有趣的諧音。一名網友在Threads貼出一張照片，圖中可見花色各異的軟墊，旁邊的立牌寫著三個大字「告敏晨」，發問說「有人知道是什麼意思嗎？」

從該篇貼文中得知，原PO逛夜市路過一個攤位，專門販售許多大小不同的軟墊，每款軟墊的花色都不一樣。攤位旁邊掛了一個黃色立牌，寫上「告敏晨」三個字，卻沒有任何解釋與備註，因此只好發文求助網友。

貼文曝光後，逾四百名網友幫忙解釋，「狗的床，台語請跟著唸」、「告=狗，敏晨=床=窩，狗的窩（床）」、「差點以為是『告別敏感早晨』，原來是狗眠床」、「告（狗）敏（眠）晨（床）」、「台語發音，很難嗎？」、「在竹東夜市有看到，也愣了一下再看桌上物，才明白是賣狗狗的床」。

此外也有網友笑回，「真的挺喜歡台灣人的諧音哏，無所不在的幽默」、「老闆應該要寫高敏晨」、「少了一個欸，告欸敏晨」、「為什麼要提告敏晨，他做了什麼？」、「曾經有個同事有一對兒女，男的叫明誠、女的叫鈺珒，我問取名字有什麼規律嗎？他說『就取決於在哪個上面受孕』」。