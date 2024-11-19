等餐2小時…她見外送員自介「按負評被我詛咒」 網驚：平台不管嗎？

外送平台可說是懶人福音，不過近日一名女網友訂餐時嚇壞，因為外送員APP自介上竟威脅消費者，包括「按負評的人跟店家們會被我下詛咒」、「之前被詛咒的已有車禍往生」等語，引起熱烈討論。

女網友在threads發文指出，不知道有沒有新莊板橋人遇過這名外送員，她約莫11點下單，但直到1點多都還沒拿到餐，點開外送員介紹頁面，直接毛骨悚然，根本不敢傳訊息，「87％的滿意度感覺很常跟客人有爭執，我真的不想被詛咒致死，只好請客服幫忙聯絡他，最後他也沒有接客服電話，這個感覺超好吃的訂單就這樣被取消了」。

貼文曝光後，底下網友直呼誇張，「昨天10:25叫的，剛好配到他，也是在一樣的地方停留了快兩個小時，後來我直接跟客服取消訂單，肚子超餓」、「真心不懂為什麼平台不淘汰這些沒素質的外送員」、「我朋友看到狂按負評，還備註指定她的婆婆」、「我也遇過他，也是領了單之後一直停在某處，我等了兩個小時才拿到餐，都冷掉完全不想吃了」、「妳知道客服是AI嗎？基本上妳只是在跟AI反映問題或抱怨，然後沒有人理妳」。

另外，原PO訂購的店家也出聲回覆，「我們理解外送員的行為已造成顧客不便，並對此深感抱歉。為了表達我們的歉意，誠摯邀請受影響的顧客親臨本店取餐，我們將免費贈送甜點以示歉意，同時我們已跟外送平台反應狀況。我們再次感謝顧客的理解與支持，並承諾將持續努力，提供更完善的甜點體驗」。