聽說台灣很落後！英國母女不信 來台大讚一事：每天都被驚豔

英國一對母女聽說台灣很落後不發達，但是她們選擇「不相信」，於是在今年11月來台旅遊。抵達後不僅對台灣人的做事效率印象深刻，更表示「每天在台都可以發現一些小事情讓我們很驚豔」，希望以後能再回來旅遊。

知名YouTube頻道《不要鬧工作室》日前訪問一對英國母女，媽媽Josephine提到自己在英國是一位護士，來台之前，對台灣的印象是小時候家裡用的收音機和電視，都是台灣製造。抵達台灣後，搭乘桃園機場捷運時，發現捷運系統真的很棒，「準時、乾淨寬敞」，相較於英國的地鐵，「我們的比較髒，空間又擠人又多」。

女兒Grace表示，自己在英國是一位科技公司的商業分析師，來台前曾聽說台灣的炸雞和珍珠奶茶很有名，「（珍珠奶茶）現在在英國很紅，但沒比台灣的好喝」，並表示自己也知道南韓女團TWICE有成員是來自台灣。

媽媽Josephine提到，英國有些餐廳會營業到很晚，「但大部分我們沒有深夜超商，可能少數幾家」。對此，女兒Grace也補充，在英國沒有全家和7-11這種24小時營業的超商，「我個人超愛茶葉蛋」。

影片最後，Josephine感性表示「我可以講這裡是一個很進步的國家」，她觀察到台灣人很友善、很有禮貌也很謙虛，「我在台灣印象很深的一件事情是這裡的效率」。即便是一家小餐廳，一天裡可能要服務上千位、上百位的客人，但出餐速度還是非常快，「你在英國要是去到牙買加餐廳，你可以等上半小時或更長的時間，才會等到食物上桌」。

Josephine補充，在台灣旅行的過程中，每天都可以發現一些讓人驚豔的小事情，「我們運氣很好能來到台灣，我們也希望以後能再回來」。