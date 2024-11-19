台灣明明很熱…為何火鍋店狂開？ 網揭業者心理：沒啥技巧

一顆橘子分量適中、酸甜可口，是不少人飯前飯後的小點心，不過吃橘子要注意，果肉裡可能還有其他生物！一名網友在Threads上發布一則影片，影片中可見橘子的果肉裡竟然出現一隻蛆正在蠕動著，超驚悚畫面嚇壞網友「我以後不能放心吃橘子了」。

2024-11-17 13:09