台灣明明很熱…為何火鍋店狂開？ 網揭業者心理：沒啥技巧
天氣變冷，不少人都會去吃火鍋暖暖身體。然而近日有網友說道，覺得台灣人滿奇怪的，明明就地理位置來說屬於熱帶氣候，但街上各種火鍋品牌林立，彷彿大家都不會吃膩。貼文曝光後，也引起底下留言區熱烈討論。
「台灣人怎麼這麼愛吃火鍋？」原PO在Dcard發文指出，最近發現超商不少微波新品都推出跟火鍋相關的新品，但台灣每年冬天都很短，氣溫通常不會到真的很低，頂多寒流過境那幾天，之後就回歸正常，「怎麼火鍋店品牌林立，不管是小火鍋、麻辣鍋，隨便就可以講出10家店名了吧！」
貼文曝光後，網友紛紛表示，「火鍋好吃阿，冷氣夠冷就好了」、「上大學之後不知道吃什麼，就吃火鍋，哈哈」、「我超愛耶，夏天我也愛吃」、「連鎖餐廳幾乎有一半是火鍋店，真的超賺，所以超商也出一堆聯名的」。
也有網友分享火鍋店之所以能一直開的秘密，「火鍋店很好開啊！不用請廚師，湯頭、食材用好就OK了，比燒肉店還沒有技巧」、「火鍋應該CP值算很高，價格200左右，有肉有菜有湯，每家幾乎也都有無限的飯、冰淇淋、飲料，吃飽的話算不錯，所以超商也出一堆」。
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