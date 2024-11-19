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阿堂鹹粥1碗280元降價了？台南人曝隔壁市場魚皮+小卷「一碗才90元」

聯合新聞網／ 綜合報導
台南「阿堂鹹粥」爭議不斷。聯合報系資料照片
台南「阿堂鹹粥」爭議不斷。聯合報系資料照片

台南「阿堂鹹粥」販售的魚肚粥，曾一度從原本的180元漲至300元，後來又微調至一碗280元，並在菜單上新增280元的𩵚魠鹹粥加煎魚肚品項，卻依舊被在地人認為價格偏高。有網友爆料隔壁「兵仔市場」販售的魚粥，內容物有魚皮、小卷等，價格卻只要90元。

「阿堂鹹粥」原本一碗180元的魚肚鹹粥，先是在2021年12月漲到200元，2022年9月又一口氣漲到260元，2023年7月再度更換價目表，消費者如果要吃魚肚鹹粥，必須點180元的鹹粥加上120元的魚肚，等於要花上300元，被質疑變相漲價。即便老闆娘出面強調他們沒有賺錢，「我們賣一片虧一片」，但有網友不領情，分析一片虱目魚肚市場上的價格落在60-70元左右，更別說是大量直接向大盤商購買的魚肚，一定比市場小賣還低，怒轟店家「太矯情了」、「得了便宜還賣乖」。

如今時隔逾1年，有網友發現魚肚粥似乎悄悄降價了，調為一碗280元。消息傳出後，被網友轉發至PTT台南版，在地台南鄉親忍不住吐槽，「賺不多還有點可能，說賠本賣就很矯情了，賠錢生意沒人做」、「賣貴沒關係，但別做這種噁心的業配新聞，真的很反感」、「賣一片賠一片，其他間比你便宜的，不就全都拿積蓄做善事」、「其他百元魚肚湯都是做功德是嗎」、「兵仔市場一碗魚粥90元，有魚皮、小卷，一碗賣90不就一個月虧掉一棟樓」、「沒有賺到預期的價格=虧，沒錯啊」。

不過也有網友表示，「賠本有可能是真的，人事成本高攤下去就虧了，像我朋友自營農，每年都賠錢，因為自己工資太高」。

阿堂鹹粥

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