沉迷手遊課金十萬！他為存錢想放棄女友 網勸改買這款：2千隨你玩

對於手遊玩家來說,課金是一件很正常的事,但這不該影響你的正常生活。近日有網友發文,表示自己已經花了10萬元在一款手遊裡,讓他都存不到錢。

原PO在Dcard發文,表示自己目前還是學生,有在做兼職賺錢。他從一年前,開始玩一款免洗手遊,大約每個月花6000元在上面,不知不覺也在裡面花了10萬,且還有繼續課金的想法。

原PO表示這樣的花費大概是他月收入的25%,原本除了手遊他只有吃飯的開銷,但現在他有一個同為學生的女友,約會時都是他出大部分,每個月也要花不少錢。原PO說自己單身時還能存錢投資,但現在幾乎都存不到錢,讓他萌生了在女友和遊戲之間放棄一個的想法。

原PO覺得他這個念頭「可怕但又有點邏輯」,他認為將錢花在遊戲上更能讓自己快樂,是「錢花在我喜歡的地方」,比花在別人身上更有意義。他也有過把遊戲刪掉好好存錢的念頭,但覺得自己做不到,這也讓他懷疑自己是否算是遊戲成癮,並詢問網友的意見。

文章引來大量網友,紛紛勸原PO早點退遊,「過來人會建議不要花太多在遊戲上,遊戲倒了的時候超後悔!」、「結論就是不要接觸最好,一玩下去真的管不了自己,我從小玩到大應該一百萬以上」、「真的別儲了,儲值不玩以後也是一場空,要儲值不如拿來現實中去買買買」。

也有很多網友建議原PO轉玩 3A遊戲【3A遊戲】3A遊戲也稱3A大作,為遊戲業界常見的一種分類,沒有標準定義,一般指用了「A lot of money(大量的金錢)」、「A lot of resources(大量的資源)」、「A lot of time(大量的時間)」,即高成本製作的頂級遊戲作品。 ,「身為曾經也課過免洗遊戲的人來勸勸,免洗遊戲真的很毒,不如買個電視遊樂器去玩些3A遊戲,或者跟朋友打個D4都好,起碼你買的是這些遊戲的設計理念跟豐富的畫面,以及跟朋友一起交流的快樂」、「類似的遊戲,如果有電腦版、家機版,3A大作,還是玩3A大作比較爽」、「不如去買黑悟空這類單機遊戲,玩得開心隨時暫停且花費就兩千不到」。

還有網友建議原PO將這些錢拿去投資,「可以把錢改成買ETF0050,滿足花錢的慾望但可以增值」、「6000全部丟台積電說不定你畢業還能小賺一筆,以一個月5股,一年60股,4年240股來說,至少畢業還有20萬以上。運氣好說不定本金24萬變30萬」。