沉迷手遊課金十萬！他為存錢想放棄女友 網勸改買這款：2千隨你玩

對於手遊玩家來說，課金是一件很正常的事，但這不該影響你的正常生活。近日有網友發文，表示自己已經花了10萬元在一款手遊裡，讓他都存不到錢。

原PO在Dcard發文，表示自己目前還是學生，有在做兼職賺錢。他從一年前，開始玩一款免洗手遊，大約每個月花6000元在上面，不知不覺也在裡面花了10萬，且還有繼續課金的想法。

原PO表示這樣的花費大概是他月收入的25%，原本除了手遊他只有吃飯的開銷，但現在他有一個同為學生的女友，約會時都是他出大部分，每個月也要花不少錢。原PO說自己單身時還能存錢投資，但現在幾乎都存不到錢，讓他萌生了在女友和遊戲之間放棄一個的想法。

原PO覺得他這個念頭「可怕但又有點邏輯」，他認為將錢花在遊戲上更能讓自己快樂，是「錢花在我喜歡的地方」，比花在別人身上更有意義。他也有過把遊戲刪掉好好存錢的念頭，但覺得自己做不到，這也讓他懷疑自己是否算是遊戲成癮，並詢問網友的意見。

文章引來大量網友，紛紛勸原PO早點退遊，「過來人會建議不要花太多在遊戲上，遊戲倒了的時候超後悔！」、「結論就是不要接觸最好，一玩下去真的管不了自己，我從小玩到大應該一百萬以上」、「真的別儲了，儲值不玩以後也是一場空，要儲值不如拿來現實中去買買買」。

也有很多網友建議原PO轉玩 3A遊戲【3A遊戲】3A遊戲也稱3A大作，為遊戲業界常見的一種分類，沒有標準定義，一般指用了「A lot of money（大量的金錢）」、「A lot of resources（大量的資源）」、「A lot of time（大量的時間）」，即高成本製作的頂級遊戲作品。 ，「身為曾經也課過免洗遊戲的人來勸勸，免洗遊戲真的很毒，不如買個電視遊樂器去玩些3A遊戲，或者跟朋友打個D4都好，起碼你買的是這些遊戲的設計理念跟豐富的畫面，以及跟朋友一起交流的快樂」、「類似的遊戲，如果有電腦版、家機版，3A大作，還是玩3A大作比較爽」、「不如去買黑悟空這類單機遊戲，玩得開心隨時暫停且花費就兩千不到」。

還有網友建議原PO將這些錢拿去投資，「可以把錢改成買ETF0050，滿足花錢的慾望但可以增值」、「6000全部丟台積電說不定你畢業還能小賺一筆，以一個月5股，一年60股，4年240股來說，至少畢業還有20萬以上。運氣好說不定本金24萬變30萬」。