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比日本還便宜！GU一包款890→190元 店員查價也愣住：無誤

聯合新聞網／ 綜合報導
GU一款原價890元的抽繩肩包，近日竟打折到只要190元。示意圖／ingimage
GU一款原價890元的抽繩肩包，近日竟打折到只要190元。示意圖／ingimage

打到骨折！近日一名女網友分享自己到林口三井二期的服飾店GU，驚見某包款從原本的890元砍到190元，她還一度不可置信地詢問店員。貼文曝光後，也引起底下留言區熱烈討論。

原PO在threads發文指出，GU最近是不是有點太好逛了，隨便走進去，餘光看到190元的抽繩肩包，「越看越覺得不可能，想說原價890欸」，後來她跑去問店員，店員也愣了一下，並且拿出隨身查貨機二度確認，最後給予肯定回覆，讓原PO也不禁直呼：「商人的厲害，就是讓我沉浸於好像自己賺到了700塊的快樂」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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貼文曝光後，網友紛紛表示，「這個超級可愛，上次也買了一個黑色，我要再去買銀色回家」、「我是在日本買了兩個，890台幣在日本買兩個也是賺，安慰自己早買早享受，買了銀＋黑」、「銀色包我也看很久，一路從890變590再到190，看來是可以入手了」、「天哪！我就是花了890的人」、「昨天看官網還有，但庫存一直下修數量，現在似乎下架官網了，可能大家都去買了」。

另外，也有網友詢問包款能不能裝下小尺寸的筆電，原PO對此則回覆：「剛剛有試試看，不拉繩縮口的話，是可以放得下15吋的mac，還有餘裕的那種」。

GU

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