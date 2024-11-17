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厚鬆餅堡等太久！外送員堵得來速大吵 麥當勞店員氣炸衝出門嗆聲

聯合新聞網／ 綜合報導
等不到厚鬆餅堡，外送員不耐煩與麥當勞店員在得來速車道爆吵。 圖／麥當勞提供
等不到厚鬆餅堡，外送員不耐煩與麥當勞店員在得來速車道爆吵。 圖／麥當勞提供

麥當勞厚鬆餅堡近日上市，消息公布就引發網友暴動，還出現饕客提前兩小時排隊的盛況，各門市的庫存更是供不應求。昨日，網友＠pinkdoreen_在Threads上曝光一則影片，可以看到外送員堵在得來速專用車道與店員嗆聲，場面相當火爆。

原PO當天早上下班後到門市想要買鬆餅堡，她表示雖然沒買到，但一將車子往前開發現得來速的店員在跟熊貓外送員吵架，好奇的她搖下車窗想瞭解發生什麼事，只聽到外送員瘋狂跳針「這樣超時是我們被罵欸」，店員當下也回敬髒話並突然從店內衝出來要跟對方「輸贏」，嚇得原PO馬上把窗戶關起來。

貼文曝光後引起網友熱議，「出餐一定會有輕重緩急，外送真的沒有比較大」、「沒有耐心不要去代替客人取餐」、「最近鬆餅堡之亂已經讓店員很累了，互相尊重好嗎？」、「不用替外送員說話，麥當勞有外送平台取餐的窗口，跑去得來速卡住後面的車流，有什麼意義」。

也有人力挺外送員，「你東西做不出來就關掉外送平台，他們熊貓也不能隨便亂轉單，聽說有什麼取餐率」、「熊貓沒辦法不爽不要接，他有接單率問題，Uber才可以棄單」、「蠻妙的，外送單出不來，現場客人可以做好走好幾個」。

針對此事件，麥當勞總公司已回應當下有報警處理，最後雙方皆沒有提告。關於這次出餐問題，麥當勞會持續優化外送取餐流程，避免類似事件再次發生。

厚鬆餅堡 外送員 麥當勞

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