吃橘子小心！剝開果肉驚見蟲在蠕動 網嚇瘋：以後怎麼面對

一顆橘子分量適中、酸甜可口，是不少人飯前飯後的小點心，不過吃橘子要注意，果肉裡可能還有其他生物！一名網友在Threads上發布一則影片，影片中可見橘子的果肉裡竟然出現一隻蛆正在蠕動著，超驚悚畫面嚇壞網友，「我以後不能放心吃橘子了」。

原PO的影片中可以看到，雙手剝開橘子後，果肉裡白色的物體慢慢探出頭蠕動著，透過外型可以判斷是一隻蛆。不過一般吃橘子時，大家都不會刻意檢查，因此難以察覺，而影片發布後不少人擔憂自己早已吃下一堆蟲而不自知。

網友們紛紛在留言區喊道，「我們以後要怎麼面對啊」、「我的老天鵝啊，這應該是大家都不知道的事情吧」、「這樣我以後要怎麼平常心吃橘子」、「誰會想到橘子也有蟲？冰箱有兩顆，我一定要好好的看清楚再吃」、「活了34年的我真的好震驚…這個晚上要失眠了」、「我曾經大口咬著橘子咀嚼當下，看著手裡的橘子，發現密密麻麻的蟲在蠕動，嘴巴馬上張開開慘叫」。

還有人分享自家也有種橘子的經驗，常榨果汁要剖半時都可以看到蟲，所以自己吃都會剝到乾淨。他建議「觀察有沒有中空的洞，有中空基本上裡面就有扭動的小精靈」。