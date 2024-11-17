高鐵座位被外籍男占走！同行台女淡淡說1句 網全炸鍋：叫車長來

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聯合新聞網／ 綜合報導
台灣高鐵示意圖。圖／聯合報資料照片
台灣高鐵示意圖。圖／聯合報資料照片

高鐵近期竟發生「讓座爭議」，一名男網友發文表示，自己的位子遭到一名外籍男子占用，沒想到他請對方讓位後，同夥的一名台灣女子卻要求原PO換去後一排中間的位子坐，理所當然的態度也激怒他。貼文曝光後，引起底下網友熱烈討論。

原PO在Dcard發文還原當時情況，當他提醒外籍男子坐到自己的位子時，對方因聽不懂中文，便露出無法理解的樣子，隨後旁邊一名台灣女子出聲，要求道：「他不懂中文，能不能讓一下座位呢？」、「我們兩個是一起的，他坐這麼遠很不方便，你能不能讓位到後面一排（中間位子）？」

原PO因為出差不想太累，本來就刻意選擇了靠走道的座位，因此也陷入了猶豫。沒想到女子見狀後，竟開始「情緒勒索」，要求原PO讓位，「這樣他（外籍男子）才不會不舒服，你坐到後面那排也沒差吧？」。後來原PO雖然妥協換位，卻越想越生氣，因為該女子並未對他表示任何道歉或感謝，甚至態度還很冷漠。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「誰管她，真的人不要臉天下無敵，我會直接叫他起來，不然請車長來解決，想方便不會提早訂票嗎」、「要一起搭車不提前買票怪誰？就算位子分開又怎樣？」、「這麼沒禮貌的人幹嘛還對他這麼善良」、「題外話，超討厭有些跟老外交往的女生，一副莫名的優越感，然後好像大家都要讓他們」。

也有網友表示，「啊不就是你們這些妥協仔，他們的無賴都是你們縱容出來的，再不起來就直接對著他的臉大吼：『你給我起來』」。

不過也有人認為，還是要看對方態度最重要，「我只換過一次對號座的位置，是一對母女，小朋友看起來就很黏媽媽，她們雖然先上車，但還是站在旁邊等我出現，才開口跟我換位置，等我坐到新位置，她們才坐下。如果是不問就直接坐，還死不起來的那種，我就不會讓了」。

Dcard 讓座 高鐵

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