太想看球賽？大巨蛋驚見老鼠在座位區亂竄 杰倫粉驚：快跟著牠回下水道

世界12強棒球賽昨（16）日晚間的台日之戰，吸引大批球迷觀賽，不過有提早入場大巨蛋的觀眾，竟發現座位區有「老鼠」亂竄，貼文曝光後，也引起熱烈討論。

原PO在threads發文並貼出影片，可以看到當他接近時，老鼠在座位區快速地移動，一層一層的往下逃跑，原PO傻眼直呼：「大巨蛋有老鼠正常嗎？」

貼文曝光後，網友紛紛表示，「天啊，我要暈了」、「都會漏水了，有老鼠很正常」、「米奇大妙屋」、「主廚（指美國動畫『料理鼠王』中的老鼠）也想來看中日大賽，台灣鼠尚勇」、「只要有食物的地方就會有老鼠和蟑螂」。

另外，天王周杰倫12月5日至12月9日將於台北大巨蛋舉辦演唱會，不少歌迷沒搶到票哀鴻遍野，甚至網路還發起「爬進大巨蛋下水道聽周董演唱會活動」，因此也有網友打趣回應道，「不要吵老鼠，牠在等周杰倫演唱會」、「從下水道進來的，在等杰倫的演唱會」、「快告訴我牠現在在哪，牠能帶我去我想去的下水道」。