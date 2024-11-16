智商稅？每次加完油都被問「這句」 過來人大推：真的有用

你加油時有遇過這種經驗嗎？一名網友分享，自己每次到加油站加油，都會被店員問「要不要買汽油精？」，讓他相當好奇「加了真的有效果嗎？還是其實是智商稅？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「這瓶是智商稅嗎？」為題，指出自己每次去加油站加油，店員加完油後，總會多問他一句「要不要買一罐汽油精？」，但他總是瀟灑說不用，直言「沒其它原因就因為窮！」。不過他也相當好奇，汽油精到底是不是智商稅？還是加了真的有用？

貼文一出後，多數網友都認證有差，紛紛表示「真的有用，我舊車差不多12年，大約騎了7年以後，等紅燈在放油門的時候會直接熄火，後來加油4-5次後會加1次汽油精，有改善」、「其實真的有用！前一陣子我的機車突然在要停等紅綠燈的時候熄火，後來加了這個，目前沒有再發生」、「有用+1等你老車發不起來你就知道那個真的有屁用」、「車況正常不用，偶爾會熄火可以試試，一定要照上面寫的比例加」、「之前我的18年老機車催油門，車子的動力會斷斷續續的，加了幾次之後就好了」。

不過，也有內行網友透露，店員需要負責推薦銷售加油精或衛生紙，指出「之前在加油站上班，站長規定一定要問，要不然她看到油精都沒賣到，就會罵人」、「他們推廣加油精或衛生紙，會有獎勵金的樣子，所以都會問客人要不要」。