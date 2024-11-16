開賣3天就完售？麥當勞「厚鬆餅堡」為何掀排隊風潮 內行點台人1特性

麥當勞開賣日本高人氣的McGriddles「厚鬆餅堡系列」，從13日至今為第4天，已經造成多家門市排隊搶購，甚至有部分門市已經提早完售。有網友不懂「為什麼一堆人為什麼要急著買，不是賣到12月17日嗎？」，民眾也點出了台灣人的1習性。

網友在PTT以「麥當勞鬆餅堡賣到12月17日，現在幹嘛急著買？」為題發文，表示13日厚鬆餅堡系列一開賣，就一堆人一窩蜂去搶買，但官方宣布會賣35天，還有一個月多的時間，不懂「為什麼現在就要急著去買？」

一堆內行民眾見文則說，「台灣人的習性，喜歡跟潮流一窩蜂」、「拍照打卡，上傳社群啊，晚了就不潮了」、「我看你是真的不懂喔，之前搖搖薯條也是海苔粉賣完就沒了，活動根本還沒結束」、「搶打卡啊」、「po文炫耀啊， 沒熱度了就不要了」。

也有網友指出可能結果，「限量35萬份，應該一周就沒了」、「很多次提前截止啊」、「一定會提早截止啦」、「捲捲薯條2天就沒了」、「前面有檔期的，幾乎都提前賣光」、「這個鬆餅是日本進口的，所以沒了就沒了，不能靠台廠自己造」。

麥當勞13日首賣的「厚鬆餅堡系列」，味道甜鹹甜鹹，一直是許多人心中的日本必吃早餐。不過因為首度登台加上口碑效應，才到開賣的第3天，就有很多間門市公告「全數售罄，實際供貨以各餐廳販售情況為準，感謝顧客支持」，代表原先會販售35天的厚鬆餅堡系列部分店舖可能已經買不到。