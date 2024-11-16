她穿長袖短褲逛街被盯上！色老頭尾隨疑「手伸下體打手槍」 事後站路旁裝沒事

老淫蟲出沒，女生要小心！台灣1名穿長褲上衣、短褲的女生日前獨自逛商店，竟被1名老伯尾隨，老伯更疑似拉下褲鏈，掏出下體器官有所動作，貌似把女生當作意淫對象邊行邊自瀆。當女生回頭發現老伯的奇怪舉動後，馬上質問：「你在幹嘛？你再這樣我要報警了喔！」老伯聞言即時離去。

女生事後向店員求助，2人曾追出店舖門外，看到老伯竟站在路旁淡定地吸煙，她不滿對方態度輕佻，雖未能攔下對方，但已拍下店舖監視器的畫面，並上傳網絡進行公審。女生坦言事後受驚嚇至大哭，對事件感到噁心，甚至焦慮到氣喘發作，最終報警求助，希望能抓到疑犯，並分享如果遇到同類事件，絕不能因害怕而退縮。

影片曝光後惹來全網震怒，許多人都猛轟老伯行為噁心，「這些人是要多欲求不滿，才能這麼噁」、「這種噁人不能姑息」、「支持告到他後悔」；亦有留言嘲諷阿伯欺負弱質女子，「白天沒啥鳥用，晚上鳥沒啥用」。

該台灣女生在threads帳號發帖，怒稱「再看一次很不爽，我要再發一次，真的太不爽了啦，我X！」。影片可見，女生當時上身穿着白色長袖衣服，下身則穿短褲和涼鞋，從上傳多角度的閉路電視影片可見，當時女生正於店內閒逛，1名戴口罩、穿着黑色背心外套的老伯尾隨其身後，之後疑似拉下褲鏈，掏出下體似有所動作。

老伯被揭疑「打手槍」 淡定離去

原PO突然回頭時，驚見老伯的奇怪舉動後，嚇得馬上停住腳步，同時質問對方「你在幹嘛？你再這樣我要報警了喔！」。老伯聞言貌似毫不懼怕，淡定地從原PO身旁經過，並往她身後方向離去。

女生受驚嚇仍不退縮

原PO其後於帖文的留言區補充，事發時她素顏且戴眼鏡，穿着打扮普通仍被對方這樣對待，嚇得她往後逛街都需要找人陪同。不過她就覺得，遇到這種人絕不能表現害怕，因為對方反而更興奮，所以當下即使她怕到不行，但仍「死死盯着他」沒有馬上跑走，還跟對方講話，就是不想讓對方有機會逃跑。

事後出現噁心、氣喘症狀

可惜原PO事後猶有餘悸，離開店舖才反應過來，不只大哭，還感到噁心，以及焦慮到氣喘發作， 一直在店外平復情緒後才騎車回家，但看到家人還是委屈到一直落淚，晚上做夢還是會夢到被老伯追著她跑。她坦言，「其實我根本沒有很勇敢，我只是不想放過這種人禍害社會而已」，希望透過分享是次經歷，指出「遇到這種事跟性別無關」，提醒他人若不幸遇事亦不要害怕，記得保護好自己，「雖然會有陰影，但一定會變得更勇敢」。

網友狠斥老伯：不能姑息

帖文引來網友一面倒批評老伯行為，「真的會造成人的心理陰影」、「到底為什麼能夠這麼明目張膽地尾隨他人，在公共場所毫不避諱地做這麼誇張的事」、「這些人是要多欲求不滿，才能這麼噁」、「超沒水準，被發現還沒打算跑，還一直靠近」、「我比較害怕的是，他摸完然後去摸架上的東西」、「這種噁人不能姑息」、「支持告到他後悔」、「我朋友上次遇到陌生人對他打（飛機），報警之後賺了幾萬塊」。

有留言則機嘲諷老伯，「他可能想買保險套，但由於不知買多小尺寸，於是他想試戴」、「我會說：『X你，好小喔，不要露出來丟臉』」、「白天沒啥鳥用，晚上鳥沒啥用」。有人則溫馨提醒，若遇類似事件應即時離開，避免和對方有接觸，「勸各位意識到不對就閃，千萬不要好奇他想幹嘛！真的撲上去就來不及跑了」。

原PO已就事件報警

原PO事後回覆眾人，指她已就事件報警，警方目前還沒抓到涉事老伯。不過她很感恩商店的職員，當她求助後，對方和她一起追出去，而老伯看到原PO找人幫忙，便馬上逃跑，並站在路旁淡定地吸菸，「他整個就是很Chill」，原PO不滿對方態度輕佻，故將片段放到網上公審。

感激各方網友安慰

樓主指，雖然她和店員未能截停老伯，只能看着對方逃離現場，但店員則安慰「警察調沿路監視器，抓得到他」，店長亦讓她拍攝店內閉路電視畫面存證，安撫她情緒以及向她道歉。警方到場後，承諾定會捉到該老伯，以上種種都讓她放心許多，故感激稱「謝謝大家給我這麼多溫暖」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

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文章授權轉載自《香港01》