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她穿短裙在大眾運輸遭男性凝視 網友怒轟：別再漠視這種行為

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO希望每個女生都可以勇敢的做自己，不要縱容這些人繼續用「惡意」、「令人不適」的眼光看待女性。示意圖／ingimage
原PO希望每個女生都可以勇敢的做自己，不要縱容這些人繼續用「惡意」、「令人不適」的眼光看待女性。示意圖／ingimage

衣著應該是展現個人風格的選擇，但為何有些人的目光卻讓人感到不適？有網友在社群平台分享自己只因穿著短裙，便受到不少男性投射出不禮貌的視線，讓她感到很生氣，發文表示：「請大家不要再漠視這種行為！」

一名網友在Dcard上分享，表示自己很常在大眾運輸工具上遇到硬要坐在她旁邊的男性，明明公車上還有許多空位，下車時那些男性甚至會刻意擋在她必經的地方；還有男性意圖明顯地不停轉頭想看她底褲，直到發現原PO也在盯著他看才停止回頭。

以往女性在發這類型文章時，常會有酸民回覆「既然這麼怕被看就不要（晚上）穿這樣啊」，對此，原PO也解釋，當時氣溫逼近30度，她穿著短裙、搭配短版上衣以及外套，絕對沒有意圖要露出什麼部位吸引其他人看。

原PO氣憤寫道，「這已經不是一個女生長怎樣或穿怎樣的問題，是這個社會的風氣一直容許這些人繼續這麼做，有問題的應該是這些男性，他們完全不懂得什麼叫做『尊重』。」她希望每個女生都可以勇敢的做自己，不要縱容這些人繼續用「惡意」、「令人不適」的眼光看待女性。

文章曝光後不少女性網友留言表達支持，「辛苦妳了拍拍妳，遇到這種事情不是妳錯，不用強調自己穿怎樣，無論穿怎樣都不應該遇到這種事」、「男性凝視跟欣賞的眼神，我們女人還是分得出來的。」

也有人分享自己曾遭遇過類似事情，呼籲大家要好好保護自己，「我都坐在外側，不然有噁心的人在旁邊還不能走」、「遇到那種一直看著我的奇怪異性，我也是直接看回去，讓他知道我有發現他的眼神」、「如果可以還是保護好自己，買個警報器和辣椒水放包包」。

公車 女生 性騷擾

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