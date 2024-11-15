訂單竟是送血液…外送員驚「有違法嗎？」 內行人曝內幕：很常見

外送員除了最常運送餐點外，有時候也會接單送一些非食物類的物品。有一名外送員發文表示，日前要幫忙運送血液去篩檢，第一次收到這樣的物品讓他相當驚訝，還好奇想問是否有違法？貼文一出，有內行人就解釋這樣的做法很常見。

原PO在臉書「外送員的奇聞怪事」貼出照片，只見他拿著一袋裝有兩根試管的袋子，管子裡裝著血液，袋子上還寫著「HPV（人類乳突病毒，HumanPapillomavirus）」、「自我檢查」等字樣，而訂單擷圖上的運送項目也寫著「血液」兩個字，費用是104元，這讓原PO訝異地說「好酷喔，這樣沒違法嗎？」

貼文引起熱議，不少內行人解釋這樣做沒有違法，「沒有，因為檢驗所也是請人收」、「沒有，我跑LALA（Lalamove，外送平台）也有送過血庫送血去醫院，但應該有一個硬式的容器會比較好吧」、「拉拉（Lalamove，外送平台）送過檢體」、「不會，我醫院如果急件也會這樣」、「應該沒有違法問題，記得以前沒有外送時，醫院也有叫計程車送過」。

其他網友也說，「檢查有沒有得性病的血，這個真的要小心」、「醫院應提供保冷箱」、「至少再有個盒子、箱子、塑膠袋之類的吧，外送員不是專業醫護，很難保證一定不污染檢體」、「建議拿之前跟對方看有沒有醫療手套戴著，就算不是性病，也怕有B、C型的肝炎傳染…送完後建議做消毒一下」、「那就只是HPV篩檢的廠商贊助廣告袋子，不是血液篩檢都是要驗性病的好嗎」。