她在路邊被搭訕對方竟要求擊掌 網提醒：小心被噁男盯上

知名啦啦隊練習生「佩佩」在網路上分享自己在北車遭陌生人搭訕，卻被2位善良女孩解救的故事，貼文曝光後網友大讚女孩們的舉動，也呼籲大家在路上被搭訕時要多加注意安全，趕快離開現場。

知名啦啦隊練習生「佩佩」在Threads上發文，說明自己在台北車站準備回家，由於當天服用過敏藥物，整個人處在昏昏沈沈的狀態中，遇到一名前來搭訕的男子，雖然聽不清楚對方在說什麼，但內容沒有令她感到不適，因此也不好意思直接離開。

而對方說完話卻突然要和她擊掌（完全不懂為什麼要這麼做），此時有2位女生逐漸走近，對她說：「妳怎麼在這裡！」便勾著原PO走了，那名男子看到她們走後也就直接離開了。原PO在事後表示：「永遠會被女孩子之間這種善意感動到，心裡暖暖的，有妳們真好」。

貼文曝光後吸引許多網友留言關心，「裝備幾個簡單輕便的防身物品吧，辣椒水、警報器之類的」、「女孩子一定要學會臭臉保護自己！」、「還好沒事，這兩個女生真的太棒了」。

也有人解釋該名男子之所以會要求擊掌，其實是一種「PUA（搭訕操弄）」的起手式，搭訕者會先以簡單的肢體接觸讓妳放下戒心，若看妳不排斥的話就會進一步要求牽手、十指交扣，最後成功索取到聯絡方式，成為被約出來推倒的目標。

少數網友也分享自己曾經遇到類似的擊掌要求，「遇過問我可不可以擊掌（說什麼跟朋友玩遊戲做任務），拍完就跟我要賴（line）」、「在捷運手扶梯上遇過問我可不可以親一下，這些噁男真是夠了」。