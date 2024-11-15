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出國團費不含「小費」是常識？她怒指變相加價 業內人：真的會忘了寫

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友跟團前旅行社並沒有告知要給「小費」，直到成團後才註明。 示意圖／ingimage
一名女網友跟團前旅行社並沒有告知要給「小費」，直到成團後才註明。 示意圖／ingimage

在參加旅行團時，如沒事先告知，應該給導遊或司機「小費」嗎？一名女網友發文，稱她跟團前旅行社並沒有告知要給導遊司機小費，直到成團後才註明，讓她無法接受，認為是「變相加價」，於是請教網友：「這在旅行社之間是很正常的事嗎？」

一名女網友在Dcard發文，表示她是第一次跟團，完全不知道要給導遊、領隊、司機小費這件事，行前和旅行社詢問並調整行程，一來一回3到4次調整報價，旅行社也從未提及「小費」的事，直到成團後，才在最終版的報價單上註明：「司機導遊領隊小費一人300元」。

原PO表示，她能接受小費，但無法接受成團後，不能取消、不能更改人數的情況下，才說要給小費，對她來說像是「變相加價」，如果是在溝通過程中表明不包含小費，那她一定能接受，但現在要取消就要付取消費用，讓她坦言「感受上蠻差的」，並詢問網友：「旅行社都不需要先告知有無包含小費嗎？」

此文一出，不少網友表示「很正常」，「台灣旅行團不管有沒有說，都是要給小費」、「通常小費都是外加不會含在團費裡，如果有包含小費絕對會直接寫出來，沒寫都是默認會收小費」、「其實旅行社應該都是默認有小費的，只是剛好妳第一次跟團不知道」。

不過也有網友認為，旅行社應該要在報價單上寫清楚，「以旅遊業從業人員而言，我自己有時報價真的會忘了寫上不含小費，報價有含什麼不含什麼都要寫清楚」、「如果是有含小費才會特別標註，但凡事無絕對，不含的所有費用，還是盡可能的標註清楚，比較妥當」。

出國旅遊 小費 旅行社

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