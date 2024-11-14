他因腸躁症想休學…通勤須上廁所、頻曠課 引眾苦主點頭：常錯過校車

一名高中二年級學生近日在論壇透露，他從高一上學期開始便間歇地受腸躁症所苦，最近情況加重，通勤時在捷運站都須上廁所，曠課次數也有增加的趨勢，讓他思考休學去工作是否也是一項選擇。

原PO在Dcard以「被腸躁症影響到想休學」為題發文表示，他目前是高中二年級的學生，上學通勤時間至少1小時，腸躁症從高中一年級上學期開學不久後便發生，從9月直至寒假，讓原PO有轉學或休學的念頭，但後來夏天到了症狀緩解，就沒了轉、休學的想法。

最近天氣變冷，原PO的腸躁症又重複發生，也相當嚴重，即使沒吃早餐也會肚子痛，到捷運站也都須如廁，他直言「每天看著捷運站其他人可以好好的走路，而我卻要忍受腸躁症，真的是挺難過的」。

腸躁症帶來的困擾不僅反映在通勤不便，也反映在出席率上，原PO說曠課次數愈來愈多的生活讓他不開心，也開始思考要不要休學去打工。

有網友也分享自己求學中的腸躁症經驗，「我也是腸躁症但沒有特別休學，一天至少會拉3到4次，然後腸子會一直叫，脹氣放屁之類的，常常起床拉一拉就錯過校車，我是去看腸胃科之類的，忘記那時候拿什麼藥，吃了後還是時好時壞的，有時候是拉肚子，有時候是便秘，很少能正常大便，我因為腸躁症高中3年超常缺席，全班就我最常請病假，一個禮拜至少會有1次」、「我從國中開始就有腸躁症，嚴重的脹氣而且會很想放屁，有時候忍久了肚子會超級無敵痛，當然也有忍不住的時候，尤其在學校真的尷尬到想鑽進地底，但我不太會拉肚子，大概到高二那年才比較改善，算是減少給自己的壓力以後就好轉了，不過每當我很焦慮或是壓力很大的時候症狀還是會出現，只是沒有以前那麼嚴重，我曾經還有痛到快昏倒送醫院過」。

也有其他人分享腸躁症帶來的負面影響，「感覺你還是要想辦法克服這個問題，當兵就是如果常常因為肚子痛什麼的而遲到，你絕對會被班長盯很慘」、「我也是蠻嚴重的，也影響到社交，基本上出去我幾乎都只約去百貨公司這種好找廁所的地方（有時真的很希望跟病友一起出門，互相照顧）」、「大學打工的時候，有一個前輩就是腸躁蠻嚴重的，雖然工作很靠譜，但因為他臨時的拉肚常遲到，導致交接班很容易被抱怨」。

若想改善腸躁症，元氣網曾報導預防腸躁症的7種方法：