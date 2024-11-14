被找來湊桌！他吃喜酒包400元 新娘閨密點鈔看傻：以為眼花

參加同事或親友的婚禮，通常都會依照和對方關係的親疏，來考慮禮金該包多少，如果不出席，一般行情價是1200元、1600元起跳；出席的話，2400元則是基本價。不過，有位女網友在Dcard貼文抱怨，最近參加喜宴並幫新娘好姐妹收喜酒錢，沒想到居然有位男子包了一包400元的禮金，讓她當場看傻，大批若是故意的「這數字真的挺難看」，引起網友們熱烈討論。

回憶收到400元紅包的第一反應，原PO傻眼直呼「以為自己眼花」，後來還再三確認數字沒有錯，然而當下也不好意思當面質問「是不是包錯了」，只能眼睜睜看著那位男子進場入席。等到忙完有空時，原PO才跟新娘、新郎說這件事，但他們也忙著二進、換衣服、敬酒等等，沒時間回話。

後來原PO才聽說，原來這位男子是新郎臨時找來頂替沒到場的人、補桌錢的，2人關係並不熟，因此好奇該男子禮金包這數字「是不是故意的」，也想知道其他人對這件事情的看法如何。

看完貼文後，有網友覺得被找來頂替的人當然不開心，認為是新郎有錯在先，「要是我臨時被找也會不爽」、「不爽是很明顯，誰紅包會包4開頭的」、「新郎才沒禮貌啊，臨時找人家，本來就該說不收紅的，辦婚禮沒把人放心上，還要人家來湊桌錢」、「當然包400元很不ok，但新郎前一天才發帖，還是不熟的，這樣也很不ok吧」；不過，更有人認為雙方都有問題，「2個人都怪怪，前一天發帖很問號，包400元也很問號」、「乾脆不要包、不要來」。

對於新郎的「湊桌」行為，不少人看了紛紛直呼小氣，也指出有更好的解決方法，「沒聽說找人來補桌錢的，反正他不來桌錢也是一樣」、「蛤，怎麼還會有新人想要湊人頭補桌錢啊？也太小氣了吧」、「我前幾天婚宴（女方場）也有人突然取消，她老公趕快找他朋友來一起吃，朋友本來要包紅包，老公都直接說不用收了」。