他想去波蘭讀醫回來當「波波醫師」 網勸物理治療師才是顯學

「想要去波蘭讀醫學系」，近日波波醫師爭議延燒，一名男網友卻逆風在Dcard貼文，提出自己想要去波蘭讀醫學系的想法，更徵求有相同意願的夥伴一同前往，引起網友們的熱議。

原PO發文表示，自己目前大三、就讀三類執照相關科系，由於非醫、牙、藥學系，認為在台灣以自身實力考不上後醫或後中（即學士後西醫、學士後中醫），看到最近鬧很大的波波醫師，突然有想出國去讀的念頭，主要是家裡經濟狀況也很好，不用擔心金錢壓力，而且過去已經有在醫學院讀書的經驗。

提及令原PO猶豫的「唯一缺點」，就是怕現在有關議題炒很兇，導致未來念完返台卻不開放國考，無法當醫生就業。對此，他也好奇有沒有網友也想去讀，希望可以一起討論看看。

原PO貼文引起許多網友熱議，多數人希望他能打消這念頭，「考不上就不要當，這不是很簡單嗎，自己都說家裡經濟情況很好了，做自己力所能及的事情享受美好人生，不要害己害人欸」、「有錢沒背景還是建議不要啦，家裡沒有好爸爸幫你打點門路，回來實習不知道要排隊排到哪時」、「2022後，門關起來後，已經沒有什麼台灣留學生去波蘭讀醫學系了，之後也只會越來越少」。

部分網友仍鼓勵他可以試試後醫，「三類執照系的程度，肯努力拚個幾年都有機會考上後醫或後中啊，你就只是單純不想努力但又想當醫生」、「其實還是可以試試後醫啊，目前不太會被講話」、「後醫現在都有加開名額，至少比前幾年多了，要不要拚看看！有認識跟你一樣背景的，準備了3年多上榜」。

當然也有人贊成原PO堅持夢想，只是似乎都有個後話，「當然你如果真的有心要當醫生的話，最壞的結果就是回來考學歷甄試，但你能考過那個，不如在台灣重考或考後醫」、「雖然我很不支持波波，但家裡有錢就當去體驗人生」、「覺得想去就趕快去，拖一年就多一點變數，現在出去在國外執業5年就還是可以回台灣免學甄，或是回台灣直接考學甄。執業5年這個，代辦寫說已經有對策，覺得可以先去聽說明會」。

不過，也有一名自稱企業二代的網友認為，未來的路不只有一條，他分析有醫德的醫師勞心、勞力很辛苦，不見得是好職業，反而未來更看好物理治療師，「物理治療師越來越重要，前景不比醫師差，我住的地方物理治療師開診所比醫師開診所還賺」。