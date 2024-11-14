他批門診掛號費「250漲到500元見鬼」 反被網嗆：台灣算好了

衛福部取消全國統一的醫療院所掛號費上限，已有部分醫療院所調整掛號費，調整後費用落在170元至500元間。一名網友去看診發現掛號費從原本250元，明年將調漲為500元後相當傻眼，不禁直呼「真敢收」，引起熱議。

一名網友在Threads發文，他去診所看醫生時拿到一張門診表，看到上面寫著「114年1月起費用調漲500元」，他一看不禁抱怨，「見鬼了，掛號費從250直接漲到500，真敢收」，引起不少討論。

不少網友提出看法，「覺得貴就不要看，覺得健康價值大於500元就去看，費用調漲如果還是一堆病人就診，就代表他在循市場機制，嫌貴就代表你不是他們的客群，到底是多難懂？」、「你可能不知道國外健保補助的比例是少得可憐…台灣算挺好的了。因為我在越南工作，只補助20%，看完病隨便都是800～1000起跳喔」、「吃個高檔牛排館5000真是超值，掛健保醫療500超貴，原來健康只值500」、「以價制量，這樣對醫病都好，醫師不過勞，病人懂珍惜」、「其實我覺得健保應該運用在重大傷病上，因為重大傷病的醫療費用才是真的高，補助才有意義，而不是看一些小感冒、皮膚粉刺痘痘這種小事上面」。

有擔任診所櫃台的網友表示，「500還是很便宜啦，台灣人真的很好笑欸，健保慣壞一堆貪小便宜的人，健保真的快撐不住，您們這些人一點知覺都沒有，前幾年二代健保調高還是無法負荷現在的健保花費，您知道嗎？」另有負責心臟專科的網友回應，「500我覺得很便宜，自己的心臟不值得這個價嗎？再來健保壓價多久了，設備的定期保養、器材及一次性檢查用物，都是需要錢的，貼在你身上的幾小塊心電圖貼片，漲價漲到都要跟你的掛號費一樣甚至更多，你覺得診所這樣下去還能經營嗎？現在漲的費用是剛好負擔診所支出的」。