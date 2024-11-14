貌似曾莞婷！陳時中夜宴爆乳女醫現身：把被說不像醫師當稱讚

行政院政務委員陳時中8月與時任中華開發資本公司副總王必勝的一場餐敘，日前被國民黨籍立委王鴻薇爆料有穿著入時的女性相伴，後來證實照片中女性為醫師，引發風波。繼參與當晚餐會的女醫師田知學率先發聲後，被拍到在門口送陳時中上車的爆乳女醫唐櫻翠，昨(13)日也透過IG還原當天的經過，認為自己身為一個口腔顎面外科的女醫師，無論工作或生活，都以身為女性而感到驕傲，即便因為外型亮眼被說不像醫師，也當作是一種稱讚。

目前人在歐洲旅行的唐櫻翠，透過IG回應陳時中夜宴風波，表示該場醫界餐敘發生在今年8月，平常就愛打扮的自己，那天穿了一件喜歡的禮服，和不同領域的醫師姊妹，笑談各自的專業和趣事。

國民黨立委王鴻薇日前爆料，指陳時中和王必勝餐敘現場有「粉味」，其中穿著低胸洋裝的就是唐櫻翠。 圖／王鴻薇辦公室提供

唐櫻翠說，陳時中那天也聽大家分享不同的話題和意見，「總是客氣且謙卑回應大家的問題，是北醫人尊敬的前輩」，她們在餐敘後一起送他離席。

針對被王鴻薇說是「粉味」，唐櫻翠回應表示：「身為一個口腔顎面外科的女醫師，無論是在工作還是生活中，我都以身為女性而感到驕傲，對自己的專業更是充滿自信，不斷追求進步」；並強調：「不管穿不穿白袍，我都要求自己活得漂亮且真實」。

唐櫻翠更說，儘管因為女性的身分在社會上被標籤或物化，還是希望大家能理解，「不論是什麼職業，包括平日專注於診治病患的女性醫師，脫下白袍後也應該擁有打扮自信亮麗的自由，傳統的刻板印象不該成為限制社會發展的枷鎖」、「如果被說看起來不像醫師，我也當作是稱讚，謝謝各位的關心與問候！櫻翠很好」。

唐櫻翠為馬來西亞僑生，畢業於台北醫學大學，早在8年前執業1年時被媒體曝光，因為外型亮麗成為學童潔牙觀摩比賽現場活動的焦點；當時還有人認為她貌似藝人曾莞婷。