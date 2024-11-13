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不是排鬆餅堡！板橋車站湧排隊潮 花30分鐘瘋買「1超夯甜點」

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友在Threads上發文分享，有人目擊環球購物中心板橋車站店B1美食區一間甜點店大排長龍，圖為板橋車站。圖／聯合報系資料照
近日有網友在Threads上發文分享，有人目擊環球購物中心板橋車站店B1美食區一間甜點店大排長龍，圖為板橋車站。圖／聯合報系資料照

不少台灣民眾會為了美食湧現排隊人潮，近日有網友在Threads上發文分享，有人目擊環球購物中心板橋車站店B1美食區一間甜點店大排長龍，民眾排隊搶買美國甜甜圈品牌Krispy Kreme的「經典烤布蕾甜甜圈」，原PO表示，自己倒數兩天才跑去買，從排隊、結帳到取貨，總共耗時30分鐘，沒想過人潮爆炸多。

其他網友也分享，該甜甜圈真的好吃，外面口感焦脆，裡面香甜軟嫩，但期間限定的店舖很難買到，因此有不少網友在底下留言表示，「超喜歡他們家的肉桂口味，但是台中沒有，每次去台北也不一定買得到，好久沒吃了」、「我發現外送也沒有這款口味可以選，好傷心」、「不是螞蟻人，但看起來好好吃，會甜到牙齒掉光嗎？」、「我每次有想買的念頭，但下一秒又想到太甜就算了」、「吃一口馬上瘋掉」。

也有網友表示，終於買到心心念念的烤布蕾甜甜圈，出門前還很怕白跑一趟，幸好當下還有該款甜甜圈，可以去長庚轉運站購買而且還不用排隊。對此，不少人表示自己撲空沒有買到，「好羨慕喔！去了兩次都完售」、「你們不要再說了啦！我都快買不到了」，由於這款甜甜圈只有北部限定，因此有網友強調自己真的要為了甜甜圈上去台北購買了。

根據《聯合新聞網》報導，美國甜甜圈人氣品牌「Krispy Kreme」經典烤布蕾甜甜圈（Brulee Glazed）重磅回歸，每個售價60元，即起至11/14於指定7門市販售，包括板橋店、美麗華店、新光A8店、桃園長庚店、南港環球店、桃園遠百店、新店裕隆城店。

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