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捷運遇同位阿嬤「插隊2次」 她不忍了1招反擊網讚爆：好E好讚

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友搭捷運時遇到一位阿嬤兩度插隊，她用一招反擊，不少人看了紛紛大讚。本報資料照片
有網友搭捷運時遇到一位阿嬤兩度插隊，她用一招反擊，不少人看了紛紛大讚。本報資料照片

台北大眾運輸相當發達，因此不少上班族會搭乘捷運或公車通勤，一名網友搭捷運時遇到一位阿嬤兩度插隊直接嗆聲，阿嬤卻不以為意，於是原po用一招反擊，不少人看了紛紛大讚。

一名網友在Threads發文，他搭捷運時連續兩次遇到一位阿嬤兩度插隊，於是她忍不住一上車就對阿嬤說，「阿嬤妳很愛插隊欸」，沒想到對方竟回，「插幾個又不會怎樣」，於是原po又回嗆，「那妳很沒禮貌欸」，阿嬤則回嘴，「妳最有禮貌」。

於是原po想到一招，她準備下車時，故意大聲地說，「阿嬤下次不要再插隊囉」，想當然阿嬤也回話，「不關妳的事」繼續搭捷運，讓整個車廂都知道阿嬤愛插隊，「請在車廂內好好反省」。

不少網友支持原po，「妳下次回『好吧，讓妳插隊，反正妳時間也不多了』」、「越接近投胎年齡的人就越愛插隊，不知道為什麼欸」、「事實是越沒禮貌的人真的越沒差欸，他們根本不覺得會怎樣」、「天啊，我愛死！」、「遇到這種人我都會把他們擠下車，絕不接受被佔便宜」、「阿嬤都說插隊不會怎樣了，再往她前面插隊回去，呼籲大家一起往她前面插隊」、「阿嬤是不是就是因為插隊才那麼早出生」、「我就是最有禮貌才會在這邊教訓妳」、「妳好E好讚」。

有網友分享經驗，「沒錯就是這樣，我還會補充喊『黃色衣服的阿嬤妳在插隊嗎？』反正是大庭廣眾下的事實」、「之前也遇到一個歐巴桑，我只是喊她一下，她就回我『那麼凶幹嘛，講一下不行嗎？』就是姑息太久了！」、「上次在捷運中和站對面等往板橋的環狀線接駁公車，也遇到阿桑想插隊，剛好被司機看到，直接問阿桑說：大家都在排隊妳有排隊嗎？阿桑還一臉心虛地說她有，我直接在旁邊瘋狂搖頭，司機直接對阿桑說：去後面排隊。舒爽」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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