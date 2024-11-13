別當最後一位客人！她目睹工讀生給客人吃「加料餐」網提一建議排除隱患

當餐廳的最後一位客人，有可能會被店員「特別關照」。近日有網友發文，分享了她之前在餐廳工作，發現有工讀生給客人「加料」的可怕經歷。

原PO在Dcard發文，表示自己曾經在某間小有名氣的餐廳擔任店長，餐廳是私人運營的，她的直屬上司就是老闆。當時餐廳分為早晚班，早班以正職為主，晚班則是工讀生居多。由於有幾個穩定的老鳥工讀生在晚班，因此原PO很放心地在晚班排了全工讀生陣容。沒想到有一次她打開店裡的監視器，卻被看到的畫面嚇死。

當時是閉店前15分鐘，有一組客人要內用，雖然內外場都已經在收拾了，但他們還是接待了客人。沒想到，內場工讀生在出餐前居然吐口水在客人的餐裡，外場工讀生在做飲料時也給客人的飲料加料。

原PO當下立馬打電話到店裡，但電話線被工讀生們拔掉，打LINE也都沒有接。她只能看著被加料的餐點被送上客人餐桌上。當時她立刻回報給老闆，想對客人提出補償，但老闆認為多一事不如少一事，想裝作沒發生，還說是客人「活該」，非要在閉店前進來。

原PO對此非常氣憤，在事發第二天叫這些工讀生找到那組客人道歉，沒想到有一位工讀生「自爆」，表示受害者不只一位，連續兩個禮拜閉店前15-30分鐘 都有客人吃到「加料餐」。

最後原PO堅持提報衛生局，並努力找回受害的客人，要求老闆補償他們，其中一位客人因為這件事把老闆和工讀生們告上法院，餐廳也因此永久停業。她也建議網友們盡量不要在閉店前去小餐廳用餐，不要去賭會不會被加料。

文章引來大量網友留言，不少餐飲工作者表示自己也很討厭壓線來的客人，但不會做這種事，「謝謝你堅持住了職業道德，以前在餐廳上班時，雖然也很討厭那些總愛壓秒的顧客，但也只是心裡念念」、「突然覺得自己很良心，雖然嘴角會抽蓄還是會接客，然後時間到讓其他人先下班我自己處理」。

也有人建議餐廳設立最後點餐時間，「國外現在很多餐廳都會寫，最後可以讓客人進入用餐的時間，比如餐廳10點關門、他會寫9點半坐最後一桌、廚房9點45關」、「有個詞叫做最後點餐時間」、「建議設一個最後點餐時間，不然就按加班算加班費」。