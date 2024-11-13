鵝母是什麼？他買下酒菜見這道竟無人知曉 內行人曝正解

日前一名網友去買下酒菜，詢問朋友要不要買「鵝母」，沒想到大家居然都不知道鵝母是什麼。他將這段經歷上傳臉書粉專，吸引千名網友留言朝聖，多數人都知道「鵝母」是牛蒡，並推測店家賣的應該是牛蒡絲甜不辣片，但仍有人表示從沒聽過這種說法。

原po在臉書粉專「爆料公社」分享，他去購買下酒菜時，把店家的菜單傳給朋友們看，順便問了「要不要來份鵝母」，沒想到電話那頭的朋友們沉默了5秒，居然沒有人知道鵝母是什麼，甚至還有人亂猜是「鵝的媽媽、鵝屎、鵝毛」等等。

文章曝光，不少人也一頭霧水，「我還真不知道ㄟ」、「為什麼大家都知道？我看到這個會聯想到跟鵝有關」。有內行解答，其實鵝母就是牛蒡，也有人會唸成牛母，「牛蒡的日文是ごぼう/（gobou），唸成台語的鵝母」、「全稱應該是鵝母炸」、「我們叫它鵝母甜片」、「牛蒡氣噗噗表示要鵝幾次啊，是牛母牛母」。