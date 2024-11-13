日本滑雪…怕冷台人怎麼穿？眾人喊不用買新衣：注意兩重點就好

隨著冬天的到來，不少人會選擇出國滑雪。近日有網友發文，詢問去滑雪時要穿什麼比較合適，引來大量網友分享經驗。

原PO在PTT發文，表示自己明年2月要去日本滑雪，但自己只在小時候看過雪，當時被媽媽「包得像顆球一樣」，不知道滑雪時要穿什麼衣服。他認為適合台灣天氣的衣服去到日本應該「hold不住」，也詢問網友是否應該開始買新衣服。

文章引來大量網友分享經驗，不少人認為原PO如果只是想體驗滑雪，那去現場租需要的衣服就好，「玩票、初學就先租啊，基本買襪子、防摔褲、手套、雪鏡夠了」、「沒滑過就先去雪場租，初學者先去淘寶買」、「看你要不要買自己的滑雪裝，不要的話那邊可以租，這樣就不用煩惱滑雪要穿啥」、「雪衣雪褲現場都可以租，你也不常穿不用自己買」。

有網友分享滑雪是運動，真的玩起來不會太冷，「滑雪是運動，滑的當下不會冷，飯店也有暖氣」、「雪衣不要太薄，這樣就很夠了，裡面穿個發熱衣甚至排汗衣就好，穿太多你流汗悶熱+手腳施展不開會很痛苦」、「不用厚，玩一玩超熱」、「滑雪會流汗耶，裡面最好穿吸汗的」。

也有網友認為滑雪最重要的是防風和防水，「滑雪要防冷又防水的衣服褲子，沒有就租」、「滑雪的風比環境冷，防風防水比較重要。我都穿的很輕便，真的太冷手腳調整一下不會冷就好，穿太厚重是要怎麼滑」。