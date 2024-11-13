快訊

經典賽資格賽賽程出爐！中華隊明年2月台北迎敵 爭取重返會內賽

讓日本人不再死忠於買國產電視 中國企業如何攻破市場

民眾黨主席柯文哲剃光頭 今提訊驚見新造型

日本滑雪…怕冷台人怎麼穿？眾人喊不用買新衣：注意兩重點就好

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友發文，詢問去滑雪時要穿什麼比較合適，引來大量網友分享經驗。圖／ingimage
近日有網友發文，詢問去滑雪時要穿什麼比較合適，引來大量網友分享經驗。圖／ingimage

隨著冬天的到來，不少人會選擇出國滑雪。近日有網友發文，詢問去滑雪時要穿什麼比較合適，引來大量網友分享經驗。

原PO在PTT發文，表示自己明年2月要去日本滑雪，但自己只在小時候看過雪，當時被媽媽「包得像顆球一樣」，不知道滑雪時要穿什麼衣服。他認為適合台灣天氣的衣服去到日本應該「hold不住」，也詢問網友是否應該開始買新衣服。

文章引來大量網友分享經驗，不少人認為原PO如果只是想體驗滑雪，那去現場租需要的衣服就好，「玩票、初學就先租啊，基本買襪子、防摔褲、手套、雪鏡夠了」、「沒滑過就先去雪場租，初學者先去淘寶買」、「看你要不要買自己的滑雪裝，不要的話那邊可以租，這樣就不用煩惱滑雪要穿啥」、「雪衣雪褲現場都可以租，你也不常穿不用自己買」。

有網友分享滑雪是運動，真的玩起來不會太冷，「滑雪是運動，滑的當下不會冷，飯店也有暖氣」、「雪衣不要太薄，這樣就很夠了，裡面穿個發熱衣甚至排汗衣就好，穿太多你流汗悶熱+手腳施展不開會很痛苦」、「不用厚，玩一玩超熱」、「滑雪會流汗耶，裡面最好穿吸汗的」。

也有網友認為滑雪最重要的是防風和防水，「滑雪要防冷又防水的衣服褲子，沒有就租」、「滑雪的風比環境冷，防風防水比較重要。我都穿的很輕便，真的太冷手腳調整一下不會冷就好，穿太厚重是要怎麼滑」。

PTT 日本 發熱衣 運動

延伸閱讀

台灣美食成日本超商「限定商品」！台網羨慕：為什麼我們沒有

2024日本東京滑雪自由行懶人包，入住2晚露天溫泉飯店深度放鬆，還有滑雪新手友善的教學課程！

2024韓國滑雪懶人包！精選 Top 3 韓國滑雪度假村行程，滑雪新手/親子旅遊都可以輕鬆體驗

【2024日本滑雪自由行攻略】滑雪新手／親子家庭／進階者適合，保證入住苗場王子大飯店，體驗馳騁在大片白雪上的樂趣

相關新聞

公德心呢？自行車隊「過境」超商垃圾滿地 網看傻：店員好衰

從台北富貴角燈塔起步、至終點屏東鵝鑾鼻燈塔，總里程520公里，一日北高／雙塔是非常有名的單車活動，近日再度舉辦，吸引大量車友共襄盛舉...

鵝母是什麼？他買下酒菜見這道竟無人知曉 內行人曝正解

日前一名網友去買下酒菜，詢問朋友要不要買「鵝母」，沒想到大家居然都不知道鵝母是什麼。他將這段經歷上傳臉書粉專，吸引千名網友留言朝聖...

日本滑雪…怕冷台人怎麼穿？眾人喊不用買新衣：注意兩重點就好

隨著冬天的到來，不少人會選擇出國滑雪。近日有網友發文，詢問去滑雪時要穿什麼比較合適，引來大量網友分享經驗。

台灣哪裡住起來最不舒服？ 「冠軍縣市」網刷整排：看房價就知道

你喜歡自己居住的城市嗎？一名網友在PTT發文分享，自己從小到大陸續居住過台灣北中南多個城市...

妹子沒取貨慌了…賣家頻喊告收「高額利息」 律師揪疑點：是詐騙

雙11你下單了嗎？若遇來路不明的「賣家」一定要特別留意。一名女網友在Dcard發文分享，最近一次網購因為沒收到貨到通知、未去取貨...

健達繽紛樂推出新包裝 上萬網友讚「偉大發明」：一點都不膩

健達繽紛樂是不少台灣人都相當喜愛的巧克力品牌，一名網友分享，自己購買到一款「迷你分享包」的健達繽紛樂，認為比一條裝得更方便，直呼是偉大的發明！貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。