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二次金改已有20年 劉燈城：金融市場仍有六大問題 新新併是整併好起點

台灣哪裡住起來最不舒服？ 「冠軍縣市」網刷整排：看房價就知道

聯合新聞網／ 綜合報導
基隆示意圖，圖為位於基隆港西岸的KEELUNG地標。記者侯永全／攝影
基隆示意圖，圖為位於基隆港西岸的KEELUNG地標。記者侯永全／攝影

你喜歡自己居住的城市嗎？一名網友在PTT發文分享，自己從小到大陸續居住過台灣北中南多個城市，他坦言即便全台的都市規劃一樣糟，心目中仍有居住體驗「最差」的城市排行榜，也好奇大家有沒有住過自認為「最不舒服的城市」，引起熱烈討論。

原PO表示，過去因為工作、讀書，加上父母家鄉不同、造訪女友居住地等，種種機緣之下陸續住過北中南多個城市。他盤點自己曾住過的城市排名，認為最爛的是「基隆」，不僅體感上又擠又爛、停車位少，天氣也差；第二爛則是位於新北的中永和，道路又小又彎，一堆小巷子連車子都難以進去。

貼文一出，留言區提到的行政區，新北包括三峽、北大特區，和原PO提及的中永和都上榜，「中永和那之前去住朋友家就覺得超恐怖的了」、「中和真的超爛，又爛房價還貴」、「三峽北大才是盤子住的，腹地小到XX又超擠，連個捷運都沒有。一上國道就塞車，恩主公醫院又超爛，只能去亞東」。

其中，部分縣市也都被網友點名，「冬天的高雄，排名絕對靠前的吧」、「有次去台南市辦事，那邊的交通爛到真的驚呆我這屏東人，居然能比屏東還爛」、「桃園，路爛車多沒人行道，東西難吃又貴」、「台南吧，明明落後的要死，炒成六都再送高房價」。

然而原PO自認的「冠軍」意外引起眾人共鳴。不少人認為，基隆氣候潮濕加上交通紛亂是主要原因，「基隆幾乎沒有出太陽的日子」、「基隆確實，路小又爛、車又多」、「基隆雨都，交通又怪，假日還一堆人擠」、「基隆完全認同，街景數十年如一日」、「同意，基隆基建落後破舊，中永和根本貧民窟」、「你看房價就知道了，基隆離台北那麼近，但是房價跟三蘆新板完全不能比」。

PTT 中和 基隆 永和

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