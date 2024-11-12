健達繽紛樂推出新包裝 上萬網友讚「偉大發明」：一點都不膩

健達繽紛樂是不少台灣人都相當喜愛的巧克力品牌，一名網友分享，自己購買到一款「迷你分享包」的健達繽紛樂，認為比一條裝得更方便，直呼是偉大的發明！貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，健達繽紛樂推出迷你分享包，裡面都是「單顆包裝」，非常適合一次吃不完一條的人，稱讚是最偉大的發明。

貼文一出後，超過2萬名網友按讚，紛紛表示「我需要這個酷東西」、「真的是偉大的發明」、「單顆的吃起來比較不罪惡」、「哪裡買得到這種包裝的？我也覺得整條太膩了」、「在機場買過，單顆包裝真的好方便」、「而且這種包裝不會長螞蟻，太讚了」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「我在costco都整箱的買，沒幾天就都沒了，單顆單顆的吃感覺很空虛」、「蛤竟然有人吃不完一條？我可以一次吃五包」、「我只敢吃一包兩條的，因為我怕我直接吃完這一包好幾顆的」、「這個太危險了，我會整包吃完欸，兩條的至少會止損」。