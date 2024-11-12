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店員吐這句竟成導火線 奧客老伯連珠炮狂轟揚言掏錢頂下整間店

聯合新聞網／ 綜合報導
女店員一句要不要吃麵，奧客老伯大鬧美食街。示意圖。聯合報系資料照
女店員一句要不要吃麵，奧客老伯大鬧美食街。示意圖。聯合報系資料照

服務業辛苦了！一名網友在Threads上公開一部影片，是在台中文心秀泰美食街女店員與老伯的爭吵影片。據了解，老伯看菜單時，店員詢問了一句要不要點麵，沒想到老伯直接氣炸開轟，還揚言要把整間店頂下來，原PO忍不住替店員抱不平「服務業真的很辛苦」、「將心比心」。

他曝光故事經過，起因是店員問老伯要不要點麵，老伯就回她「我看一下炸物是不行喔」，氣的原PO直呼「講話就講話用這種口氣誰聽得下去」，接著店員再次問了一次，老伯又再次回了店員，後面就直接爆發口角。老伯罵道「妳態度是在差什麼，還插腰」，這讓原PO忍不住酸「奧客第一句永遠都是態度在差什麼，難道老伯你態度就不差嗎」，還調侃道俗話說吃飽太閒，老伯是還沒有吃就很閒。

原PO感嘆寫道，店員一定覺得很委屈，希望上面的主管或公司不要懲罰她，女店員不僅從頭到尾店員都沒有做錯，還不斷被奧客罵猴死囡仔。文末，原PO呼籲民眾不要故意為難店員，「服務業真的很辛苦」、「將心比心」。

原PO強調，發文的用意是希望不管服務業或餐飲業都不要覺得花錢的最大，重點老伯也還沒花到錢，希望大家都能好好的對待店員們，畢竟大家都是辛苦出來工作賺辛苦錢，沒有義務要接受別人的爛脾氣。

貼文下網友紛紛回覆「我是隔壁店家，阿北一直說他花錢最大，要把整家店頂下來」、「我也做服務業，最難搞的真的都這種阿桑阿伯」、「我真的覺得店員超衰真的很爛」、「口水都噴到前面的炸物上面，誰要吃啊」、「有些人是這樣的，當別人只是用相同的態度對應他時，他就立刻受不了」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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