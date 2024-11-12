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高檔鐵板燒天降老鼠！ 廚師急賠罪 網笑調侃：料理鼠王

聯合新聞網／ 綜合報導
高檔鐵板燒驚見老鼠從天而降，店家急忙賠罪。 示意圖／ingimage
高檔鐵板燒驚見老鼠從天而降，店家急忙賠罪。 示意圖／ingimage

律師林智群近日在臉書分享到高級鐵板燒吃飯的小故事，他表示用餐到一半，天花板竟然掉下來一隻老鼠，不過餐廳馬上進行了補救措施，看在對方態度良好的份上消費者們都選擇不計較。

林智群在貼文中說明，前陣子去吃鐵板燒，一個人約2000元，吃到一半，有隻老鼠從天花板掉下來，因為太突然沒有人拍到，餐廳趕緊招待大家一杯飲料，也因為主廚人很好大家就算了。他補充還好是掉到地上跑掉，如果掉在料理台問題就大了。

貼文一出網友紛紛拿動畫「料理鼠王」的情境調侃道「上菜上到一半，主廚出來打招呼是慣例」、「主廚的料理祕密被你們發現了」、「料理鼠王？！主廚下來督導而已別怕」、「掉下來那位是主廚啊」、「吃到一半，幕後主廚出來謝客，跟大家聊聊，很大方有親和力」、「主廚掉下來跟各位用餐來賓致意」。

也有人親吐相關經驗「很難防！以前也在鐵板燒工作，一天晚上，黏鼠板能黏五隻，而且店還是新社區新建新裝潢的」，表示當時都已經使用水蒸殺蟲劑閉店時施放，奈何老鼠外來沒辦法，更何況其它舊店更容易。

律師 林智群 老鼠 餐廳

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