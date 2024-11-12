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公德心呢？自行車隊「過境」超商垃圾滿地 網看傻：店員好衰

聯合新聞網／ 綜合報導
一日北高／雙塔單車活動吸引大量車友共襄盛舉，卻被拍到造成超商滿地垃圾的景象。示意圖，非新聞當事人。 聯合報系資料照
一日北高／雙塔單車活動吸引大量車友共襄盛舉，卻被拍到造成超商滿地垃圾的景象。示意圖，非新聞當事人。 聯合報系資料照

從台北富貴角燈塔起步、至終點屏東鵝鑾鼻燈塔，總里程520公里，一日北高／雙塔是非常有名的單車活動，近日再度舉辦，吸引大量車友共襄盛舉，不過沿途的便利超商可沒那麼開心。一名網友在Threads上發布影片，影片中可以看到一家7-11外堆滿垃圾、一片狼籍。

起初不少人以為是宮廟活動導致，後續有人補充才知道，這是因為「腳踏車車友們的大量過境」導致。誇張畫面讓網友紛紛看傻眼，原PO也在內文直呼「真的辛苦這幾天海線的超商員工了，感恩」。

透過原PO拍攝的影片可以看到，超商自動門外四散各種垃圾，用過的飲料寶特瓶、鋁箔包、超商零食的垃圾、外食包裝等等，全部丟在地上，即使垃圾桶明顯溢出，大家仍將垃圾肆意亂丟，垃圾多到消費者甚至得抬腿跨過，場面非常誇張，門外還可以看到不少車友停靠、離開的畫面。

超沒公德心的景象引來眾多網友謾罵，「超商店員真的雖小」、「陣頭、89、腳踏車，是台灣馬路的三大亂源」、「看到溢出來，不要再丟很難嗎？自己的垃圾自己帶走很難嗎？」、「好沒品，為什麼要覺得超商有義務幫這些人處理垃圾」、「腳踏車現在的社會亂象，完全無視交通上千台集體闖紅燈，別再辦這種爛活動」、「前幾天在台中海線有遇到，很沒品，7-11的停車場腳踏車也都直接放倒在路上」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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自行車 超商

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